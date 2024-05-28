Парламентские слушания о совершенствовании налогового законодательства состоялись в Госдуме

В Госдуме состоялись парламентские слушания о совершенствовании налогового законодательства. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Камчатского края с ссылкой на профильный Комитет по бюджету и налогам России.

Парламентские слушания, посвящённые совершенствованию налогового законодательства, собрали более 700 участников, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина, министра финансов Антона Силуанова и представителей 89 регионов.

«Важно, чтобы люди понимали, на что государство направляет налоги, насколько эффективно и прозрачно оно их тратит», - высказался председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Политик привёл в пример фонд «Круг добра», который финансируется за счёт повышенного налога на доходы, превышающие 5 млн рублей в год.

Только за 2023 год благодаря работе фонда и дополнительным отчислениям удалось спасти 7 тысяч детей, а все те, кто платит повышенный налог, видят отчёт о том, на что пошли их деньги.

Андрей Макаров заявил, что прогрессивная ставка не должна коснуться подавляющего большинства граждан и компаний, а только тех, кто может платить больше в силу своего достатка.

В ходе обсуждения нового налогового законодательства Вячеслав Володин высказал идею исключить доходы участников СВО из прогрессивной шкалы налогообложения.

Он отметил, что эти люди защищают страну, выполняя подвиги, рискуя своей жизнью, и заслуживают особого вознаграждения.

«Все понимают: нам надо законодательство менять в сторону улучшения, потому что плоская налоговая шкала, зарекомендовав себя, не решает тех задач, которые сейчас необходимы. Мы развиваемся, а каждый этап развития требует в том числе изменения законодательства», — сказал, открывая Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Министр финансов России Антон Силуанов представил концепцию новой системы налогообложения. Глава Министерства финансов подчеркнул, что выстраивание справедливой налоговой системы позволит увеличить доходы федерального бюджета.

По принципу справедливости будет строиться не только сбор налогов, но и распределение средств: они пойдут на социальные цели, в том числе на национальные проекты, повышение соцвыплат, поддержку материнства и детства, на проекты по борьбе со сложными заболеваниями.

По его словам, государство направит ресурсы на инфраструктуру, строительство жилья, отечественные IT-решения.

Кроме того, собранные средства пойдут на решение приоритетов страны. Основные из них — благополучие и поддержка граждан, обеспечение технологического суверенитета. Дополнительно собираемые налоги будут направлены в том числе на выравнивание социально-экономического положения субъектов через трансферты федерального бюджета.