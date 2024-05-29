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  4. Должника по алиментам помогла найти неравнодушная жительница Камчатки

Должника по алиментам помогла найти неравнодушная жительница Камчатки

11:06
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Должника по алиментам помогла найти неравнодушная жительница Камчатки

Неравнодушная жительница Елизова помогла найти должника по алиментам после публикаций в средствах массовой информации о розыске должников, сообщили судебные приставы Камчатского края через свой телеграм-канал.

«Через несколько дней приставу по розыску поступил звонок от местной жительницы. Она сообщила адрес сожительницы должника. Информация подтвердилась. В тот же день мужчина был принудительно доставлен в Елизовское районное отделение судебных приставов», – добавили в ведомстве.

Его задолженность перед сыном составляет 400 тысяч рублей.

По факту неуплаты алиментов был составлен и направлен в суд административный протокол.

Суд уже вынес по нему решение. Мужчину ожидает 80 часов обязательных работ.

Следующим шагом станет возбуждение уголовного дела.

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