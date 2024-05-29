Две паромные переправы к труднодоступным селам открыли на Камчатке

«Камчатуправтодор» сообщает об открытии паромного сообщения «Атласово - Лазо» через реку Камчатка. Переправы к населённым пунктам начали функционировать в Мильковском районе.

Паромы способны перевозить до 20 тонн груза. На борту может разместиться один грузовик размером 7 метров на 2,5 метра или два легковых автомобиля с парковочным местом размером 4,5 метра на 2 метра каждый.

Автомобильное сообщение с селами было прервано в конце марта из-за тонкого льда на автозимниках.

В межсезонье добраться до населенных пунктов, в которых в общей сложности проживают около 500 человек, можно только по воздуху.