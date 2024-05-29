Ирина Яровая: Дальний Восток — это кладовая не только России, это кладовая мира

Программа «Муравьев-Амурский 2030» - это годовая образовательная программа с последующим двухлетним трудоустройством на государственную либо муниципальную службу, подведомственные организации, институты развития Дальнего Востока, дальневосточные вузы. Участниками программы являются молодые люди из 89 регионов России.

«Много ребят-дальневосточников приняли для себя решение не просто связать свою дальнейшую судьбу с Дальним Востоком, но и взять на себя ответственность. Потому что, приходя на любую управленческую работу и должность, они принимают обязательства перед людьми. У Дальнего Востока колоссальные перспективы. Развитие региона - национальный приоритет, здесь реализуются проекты развития, мастер-планы городов. Все это - пространство для приложения сил, ума, творчества и таланта участников программы, горизонт счастливых возможностей для молодого поколения. Дальний Восток сегодня - место притяжения сил», — заявила заместитель Председателя ГД Ирина Яровая.

«Вы должны стать теми людьми, которые будут способны на примере проблемы конкретного человека решить проблему многих других людей. Это самое важное качество, которое вообще во все времена развивало и двигало нашу страну. Наша задача с вами не подготовить отчёт, что есть результат, а добиться этих результатов. Кругозор любого, кто приходит на государственное и муниципальное управление, должен позволять соотносить свое личное индивидуальное место и свои задачи с большим, глобальным и непростым миром», — подчеркнула Ирина Яровая.

Говоря о том, на какой фундамент должен опираться госслужащий в своей работе, Ирина Яровая сказала: «Наше старшее поколение всегда отличала логика созидания, сформированная тяжелейшим жертвенным трудом. Очень важно понимать, что мы с вами являемся частью большой нации и народа, которые на протяжении веков формировали традиции и ценности, которые мы с вами не имеем права не только предать, но и даже нарушить. И в этом конкурентное преимущество нашей страны».

«Дальний Восток - это кладовая не только России, это кладовая мира. Все претензии к нашей стране всегда были связаны с теми богатствами, которыми обладает Россия. Поэтому вы, приходя на государственную службу на Дальнем Востоке, становитесь охранителями и созидателями этих богатств. Я совершенно искренне и с гордостью говорю о том, что сегодня на Дальнем Востоке есть умная, профессиональная, сильная, ответственная, честная команда управленцев. Для того, чтобы Дальний Восток с 2013 года набрал такой темп развития, нужно было предлагать небанальные решения. Все решения, которые предложены по Дальнему Востоку, нужно было продумать, прочувствовать, действовать и реализовывать. Вы всегда будете стоять перед выбором приоритетов. Какие приоритеты вы выберете, таким и будет результат. Приоритет человека — это неформальная логика, которая с самого начала есть в вашей жизни», — убеждена вице-спикер ГД.

В качестве основополагающего документа для будущих госслужащих и примера выбора приоритетов Ирина Яровая назвала Послание Президента 2000 года. Она посоветовала конкурсантам тщательно изучить все Послания Президента: «Наш президент никогда не определяет просто так приоритеты. Всегда есть логика, есть стратегия. Всегда есть ответственность и задача выбирать приоритет».

«Когда есть единоначалие в определении национальных приоритетов и стратегии развития по всей нашей необъятной стране, тогда каждый из нас, кому предоставлена честь и возможность от имени граждан Российской Федерации принимать решения, действует как одна команда. Единство публичной власти - это гарантия того, что независимо от того, в каком далеком поселке или областном центре живет гражданин, есть та система управления, заботы, внимания и ответственности, которая про его конкретную жизнь и про его потребность. Желаю, чтобы ваш успех всегда был успехом России, а успех России объединялся с вами», — заключила Ирина Яровая.