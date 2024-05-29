Обследования Култучного озера ведутся в Петропавловске-Камчатском

Комиссионные обследования в рамках проектных работ по очистке Култучного озера ведутся в столице Камчатки. Об этом сообщают в пресс-службе краевого правительства.

В обследовании водоема участвуют специалисты министерства природных ресурсов и экологии, министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, а также представители проектной организации и ресурсоснабжающих предприятий.

По результатам анализа иловых отложений, загрязнение почвы на дне Култучного озера относится к пятому классу опасности, что означает о необходимости утилизации вязкого осадка на дне озера.

«По результатам обхода озера мы выявили и зафиксировали инженерные сети, находящиеся возле озера. Это необходимо для того, чтобы определить места расположения геотуб в которые будут временно складироваться изъятые донные отложения», - сообщил представитель предприятия-проектировщика Сергей Левашкин.

Алексей Кумарьков, министр природных ресурсов и экологии края, сообщил, что в этом году завершается проектирование очистных сооружений, которые будут построены в 2025 году.

«Они будут собирать коммунальные стоки, которые сейчас без очистки сливаются в озеро, а также ранее неучтённые хозяйственно-бытовые стоки. Планируется, что очистка Култучного озера займёт примерно год и завершится к 2026 году», - дополнил Алексей Кумарьков.

Расчистку озера Култучное планируется выполнить в рамках объединённого федерального проекта по оздоровлению водных объектов Российской Федерации.