Ирина Яровая: В России создана совершенно новая процедура целевого обучения

Более 80 руководителей крупнейших предприятий и компаний Приморского края и всего Дальнего Востока собрались во Владивостоке на встречу по вопросам целевого обучения специалистов. Также присутствовали официальные лица —министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков, заместитель руководителя Роструда Ян Толбацкий, заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, заместитель министра просвещения Татьяна Васильева, заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова.

«В России создана совершенно новая процедура целевого обучения, которая поможет бизнесу получить квалифицированные кадры», — заявила заместитель Председателя ГД Ирина Яровая в ходе встречи с крупнейшими работодателями Приморского края и всего Дальнего Востока, которая состоялась накануне во Владивостоке.

Обсуждали Закон о целевом наборе, который вступил в силу 1 мая.

«Мы многократно слышим информацию о том, какой высокий дефицит кадров и о том, что диплом, который получил выпускник, не дает ему гарантии трудоустройства. Закон о целевом наборе, который вступил в силу 1 мая, открывает возможность для бизнеса, особенно для инвесторов, которые приходят на территорию и которые только планируют создание рабочих мест, уже на этапе вхождения в проект запланировать те рабочие места и тех специалистов, которые необходимы, что безусловно выгодно нам на Дальнем Востоке», — сказала автор закона Ирина Яровая.

«Этот закон разрабатывался мною, прежде всего, как представителем Камчатки, понимая, что нужно создать тот механизм, который по-новому запустит систему подготовки кадров по всей стране. Сегодня государство, к сожалению, выглядит как неэффективный инвестор: 620 тысяч бюджетных мест, колоссальный дефицит кадров и огромное количество тех, кто не работает по специальности. Этот дисбаланс можно и нужно уравновесить через процедуру конкурсного отбора на целевое обучение, которая станет открытой», - подчеркнула вице-спикер ГД.

«В случае победы на конкурсе - а это именно открытый конкурс, на который может заявиться любой мальчик или любая девочка из любого региона страны - заключается трехсторонний договор между вузом, работодателем и абитуриентом с обязательствами по дальнейшему трудоустройству и со стороны абитуриента - по обязанности отработать на этом рабочем месте по завершении обучения. Мы впервые увидим ребят из разных уголков страны, которые сами подтвердят, что они хотят ехать, например, на Дальний Восток», — сказала Яровая.

Ирина Яровая добавила, что впервые в открытом доступе будут заявки от медицинских учреждений, учреждений культуры, РЖД, Росатома, Ростеха, Газпрома, сельскохозяйственных предприятий, рыбной отрасли, ТОРов.

«Мы по-настоящему открываем возможность для ребят выбрать ту профессию, в которой они будут полезны, смогут реализоваться, и, главное - выберут не диплом, а профессию. И вместе с тем мы получим честный ответ бизнеса, нужны ли им новые специалисты. Можно сказать, что государство дает бизнесу своего рода преференцию», — добавила она.