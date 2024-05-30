На Камчатке мужчина заплатит 30 тысяч рублей за поездку 13-летнего сына на мотоцикле

Сотрудники Госавтоинспекции во время рейда в районе дачного товарищества «Охотник» остановили несовершеннолетнего водителя мотоцикла, который управлял им без водительских прав, рассказали в краевой ГИБДД.

«Мужчина приобрел 13-летнему сыну мотоцикл и разрешил кататься для приобретения навыков вождения по дачному поселку. Ребенок выехал на дорогу, где был остановлен сотрудниками ГАИ», – сказано в сообщении.

В отношении отца составлен протокол и назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция края призывает взрослых контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль.