Камчатка в лидерах по числу участников в третьем потоке программы «Муравьев-Амурский 2030»

Официальный старт III потока программы «Муравьев-Амурский 2030» дан во Владивостоке. В открытии третьего потока приняли участие Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая, Заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации и Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков прочитал лекцию о достижениях региона, развитие которого объявлено Президентом России Владимиром Путиным национальным приоритетом на весь XXI век.

«Мы каждый день решаем проблемы и держим удар. Проблемы делают нас сильнее, но мы извлекаем уроки. Мы говорим правду руководителям, коллегам и гражданам. Мы не просто работаем – мы служим», — сказал Алексей Чекунков о смысле и принципах работы российских госслужащих.

Конкурс на третий поток программы составил 80 человек на место. На него поступили заявки из всех 89 регионов России. Процедура отборочных испытаний была разработана с привлечением экспертов «Высшей школы государственного управления» РАНХиГС. Образовательная программа состоит из восьми модулей и предусматривает стажировки в регионах Дальнего Востока, а также международный модуль в КНР. Программа включает четыре направления: академическое, отраслевое, проектное и персональное.

«В этом году Камчатка на первом месте среди всех дальневосточных регионов по численности курсантов, которые приступили к первому модулю III потока образовательной программы “Муравьев-Амурский 2030”. Радует, что в проекте принимает участие много ребят из органов исполнительной власти, имеющие опыт работы на государственной службе. Рассчитываем, что ребята не только получат новые знания, заведут новые знакомства и ещё больше узнают про работу органов власти, но также выступят амбассадорами Камчатки и благодаря их влиянию мы получим в крае новых коллег на государственной и муниципальной службе. Курсанты третьего потока приедут в наш регион на образовательный модуль в сентябре», — сообщила заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева.

Из ДФО к обучению допущены 35 участников. 12 других регионов России представлены 21 участником. Пятёрка лидеров по количеству поступивших среди регионов ДФО: Камчатский край - 8 участников, Приморский край - 6 участников, Амурская область - 4 участника, Забайкальский край - 4 участника, Хабаровский край - 4 участника. 17 курсантов – госслужащие, остальные представляют различные сферы деятельности (энергетика, урбанистика, образование, медицина, спорт, финансы и инвестиции). Средний возраст: 30 лет. Четверо курсантов программы — многодетные родители.

Нескольким курсантам группы третьего потока правительство Камчатского края предложило разработать проект по подготовке кадров для туризма.

«Отмечу два факта. Во-первых, среди курсантов нового потока - несколько участников специальной военной операции, один из которых награждён орденом Мужества. Во-вторых, подавляющее большинство курсантов — дальневосточники. На этом потоке их в 2 раза больше, чем представителей других регионов. При том, что заявки на программу пришли со всей России, но именно Дальний Восток сгруппировался, собрался. Это говорит о том, что развитие Дальнего Востока — это, прежде всего, дело дальневосточников, которые хотят служить людям», — отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Ирина Яровая отметила в своем выступлении высокую мотивированность участников программы и большое желание работатьименно на Дальнем Востоке страны.

«Много ребят-дальневосточников приняли для себя решение не просто свою дальнейшую судьбу связать с Дальним Востоком, но и взять на себя ответственность. Потому что, приходя на любую управленческую работу и должность, они принимают обязательства перед людьми. У Дальнего Востока колоссальные перспективы. Развитие региона — национальный приоритет, здесь реализуются проекты развития, мастер-планы городов. Все это — пространство для приложения сил, ума, творчества и таланта участников программы, горизонт счастливых возможностей для молодого поколения. Дальний Восток сегодня — место притяжения сил», — подчеркнула Ирина Яровая.

В ходе обучения курсантам предстоит погрузиться в специфику дальневосточных регионов, организации системы госуправления на различных уровнях и заниматься разработкой прикладных проектов развития Дальнего Востока.

На практике в регионах ДФО, курсанты будут взаимодействовать с управленческими командами регионов, бизнесом, населением. Важной составляющей программы станет работа с наставниками - руководителями Минвостокразвития России и губернаторами дальневосточных регионов.

По итогам первого и второго потоков дипломы получили 96 курсантов. Выпускники программы работают во всех 11 регионах Дальнего Востока. Они занимают должности министров, замминистров, советников губернаторов, начальников управлений, заместителей глав муниципалитетов. А также возглавляют региональные институты развития и проектные офисы дальневосточного трека «Приоритет 2030» в ведущих вузах.

Программа подготовки кадров для государственной службы и институтов развития ДФО «Муравьев-Амурский 2030» реализуется Минвостокразвития России совместно с КРДВ при поддержке школы управления Сколково, ИСАА МГУ и ДВФУ.