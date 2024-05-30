Экологическая акция «Сад памяти» прошла на Камчатке

Всероссийская акция «Сад памяти» прошла в посёлке Атласово и Лазо на Камчатке. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

«Участники акции высадили на поселковой территории 8 саженцев берёз, 8 лиственниц и 17 сиреней в честь погибших героев Великой отечественной войны, каждым посаженным деревом соединяя нынешние и грядущие поколения вечно живущей памятью о героических подвигах наших предков», - рассказала помощник участкового лесничего Атласовского лесничества Елена Амирова.

В мероприятии участвовали 37 человек: представители администрации поселковых образований, сотрудники Атласовского лесничества и Атлаcовской лесопожарной станции, работники поселковых учреждений и неравнодушные жители.

Сад памяти - акция посвящённая памяти погибших в Великой Отечественной войне. По всей стране будет высажено 27 миллионов деревьев и камчатцев приглашают принять участие.

Подробно ознакомиться с точками высадки деревьев можно на официальном сайте: https://садпамяти2024.рф/map/

В этом году запланирована высадка саженцев березы, яблони, рябины, боярышника, ели, ольхи, сирени, сосны, ели и лиственницы. Посадочный материал и весь необходимый инвентарь раздаются на месте.

Центральной частью акции станут высадки деревьев 3 июня у памятника вертолёту МИ-8 в селе Николаевка Елизовского муниципального района и 21 июня на территории школы в селе Паратунка Елизовского района.

Акция проводится в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».