Елизовские дороги на Камчатке приводят в соответствие

В городе Елизово продолжаются работы по ремонту автомобильных дорог общего значения. Об этом рассказали в пресс-службе АЕМР.

В Администрации городского поселения рассказали, какие работы уже выполнены, а что ещё предстоит сделать.

Подрядная организация уже завершила работы по ямочному ремонту по улицах 40 Октября, С. Мячина, Спортивной. В процессе выполнения - ремонт дорожного покрытия по ул. Вилюйской.

Следующими объектами запланированы улицы Деркачёва, Красноармейская, Беринга, Завойко, Пограничная, а также дорожные покрытия в микрорайонах 2-й Бугор, Пограничный, 26-28 км.

В летний период начнут ремонт дворовой территории у дома 26А по ул. В. Кручины, а также проезда и парковочной зоны вдоль дома 6 по ул. Октябрьской, где также проведут работы по асфальтированию подъездов. Обновление дворов ждёт и многоквартирные дома 49 по ул. Рябикова и 27 по ул. В. Кручины. Кроме того, запланирован ремонт автомобильной дороги по улице Чкалова.

«После выполнения основных работ на дорогах общего пользования займутся нанесением разметки, возле социальных объектов нанесут шумовые полосы, а также будут выполнены работы по устройству искусственной неровности», - рассказал Александр Сухомлин, начальник отдела МБУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта».