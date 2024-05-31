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  4. Камчатская викторина к 170-летию обороны Петропавловска стала международной

Камчатская викторина к 170-летию обороны Петропавловска стала международной

12:39
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Камчатская викторина к 170-летию обороны Петропавловска стала международной

Викторина, приуроченная к 170-летию обороны Петропавловска, стала международной. Об этом рассказали в пресс-службе Управления образованием ПКГО.

Участниками познавательной викторины стали учащиеся гимназии № 21 города Минск. Петропавловск-Камчатский представляли ребята из лицея № 46.

Участников игры приветствовал начальник Управления образования администрации Петропавловска-Камчатского Максим Гореликов.

«Действительно, это были героические события во времена Крымской войны. В Петропавловск зашла англо-французская эскадра, которая потерпела поражение благодаря героизму и подвигу камчадалов. Хочу отметить, что они были в меньшинстве, но благодаря по-настоящему русскому характеру смогли одержать победу и защитить свою малую родину. Я желаю участникам получить удовольствие и позитивные эмоции от нашей викторины. Всем удачи», – сказал Максим Гореликов.

Игра проводилась между учащимися восьмых классов в формате телемоста. В ходе мероприятия ребята отвечали на вопросы, связанные с обороной Петропавловска от превосходящих сил англо-французской эскадры во время Крымской войны.

По итогам викторины победила дружба. Участники получили почётные грамоты от главы Петропавловска-Камчатского Константина Брызгина.

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