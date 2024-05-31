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  4. Навигация маломерных судов открывается 1 июня на севере Камчатки

Навигация маломерных судов открывается 1 июня на севере Камчатки

14:47
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Навигация маломерных судов открывается 1 июня на севере Камчатки

С 1 июня навигация откроется на севере полуострова – это Олюторский и Пенжинский районы. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Открытие навигации на Камчатке началось в апреле. Поэтапно в разных районах края выход на воду маломерных судов был разрешён с 12, 15 и 20 апреля, а также с 5 и 15 мая.

«Проверьте исправность своего плавсредства и его укомплектованность сертифицированными спасательными средствами. На борту должны находиться ракеты бедствия, спасательный конец «Александрова». На судоводителе и всех пассажирах должны быть надеты спасательные жилеты. Также, прежде чем выйти на воду, необходимо провести освидетельствование маломерного судна на годность к плаванию в Центре ГИМС», - главное управление МЧС России по Камчатскому краю обращается к судоводителям.

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