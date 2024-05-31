Камчатские выпускники сдали ЕГЭ по математике

В Камчатском крае прошёл ЕГЭ по математике. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

«ЕГЭ по математике делится на два уровня — базовый и профильный. Каждый выпускник самостоятельно выбирает именно тот уровень, который ему подходит для поступления в вуз. Взять с особой в аудиторию можно паспорт, гелиевую ручку, разрешается пользоваться линейкой, не содержащей справочной информации», — рассказали в министерстве образования Камчатского края.

Для проведения ЕГЭ по математике было организовано 49 пунктов проведения экзаменов. На пунктах ведется видеонаблюдение в режиме онлайн, присутствуют сотрудники полиции, медработники, члены ГЭК, общественные наблюдатели, технические эксперты.

«Организаторы пункта помогают сориентироваться ребятам в здании, а закреплённые за аудиторией специалисты рассаживают школьников согласно спискам, проводят инструктаж до начала ЕГЭ», - сказано в сообщении.

ЕГЭ по математике базового уровня длится 3 часа, экзамен по математике профильного уровня — 3 часа 55 минут.

Результат по сегодняшнему экзамену будет известен не позднее 17 июня.

Основной период ЕГЭ стартовал 23 июня со сдачи выпускниками географии, литературы, химии. 28 числа прошел экзамен по русскому языку. Следующее экзаменационное испытание по обществознанию и физике 4 июня. Завершится основной период 5 июля.