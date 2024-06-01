Владимир Солодов поздравил жителей Камчатского края с Днём защиты детей

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил юных жителей полуострова с Международным Днем защиты детей.

«Абсолютно каждый ребёнок на Камчатке талантлив, а наша задача — помочь ребятам, обеспечить их безопасность, сделать всё возможное, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, чтобы смогли верно выбрать профессию и найти себя в жизни. Ребята, мечтайте смело! Всех юных жителей Камчатки поздравляю с Днём защиты детей!», - сказал глава региона.

Первого июня Камчатцев ждут большие семейные выходные. Краевая библиотека им. С.П. Крашенинникова подготовила интересную познавательную программу.

В 12:00 начнется мастер-класс по оригами «Дом – полная чаша». Участники создадут бумажные фигурки своей семьи, а также верных спутников – животных и смогут поселить их в бумажный домик, сделанный своими руками.

В 14:00 для всех желающих откроется мультстудия «Мульткочевка». Родители вместе с детьми попробуют себя в роли мультипликаторов и создадут уникальный семейный мультфильм.

В 16:00 клуб семейного чтения «Книги и мысли» приглашает на встречу «Сказки про царя Колбаску» и другие вкусные истории», где можно будет познакомиться с книгами Маши Рупасовой, Екатерины Самсоновой и других авторов.

Также в городе Елизово состоится «Парад колясок», но уже 2 июня. Гостей и жителей Елизовского городского поселения ждут в 12:00 в парке «Сказка».