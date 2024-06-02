Благотворительный показ картины «Огненный лис» состоялся на Камчатке в День защиты детей

В Петропавловске-Камчатском состоялся благотворительный показ фильма «Огненный лис» для 80-ти детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщили в дирекции Кроноцкого заповедника. На сеанс пришли подопечные Центра содействия развитию семейных форм устройства «Радуга»и ребята из Камчатского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья



«Мы считаем важным работу с такой группой, как детские дома, интернаты и центры помощи семьям. Среди ребят вполне могут отказаться те, кто потом встанет в заповедные ряды и присоединится к нам в природоохранном деле», – рассказала Татьяна Гульбина, замдиректора по экологическому просвещению и связям с общественностью заповедника.



К акции российского Фонда защитников природы, приуроченной ко Дню защиты детей, помимо Петропавловска-Камчатского присоединились Жигулёвск, Кострома, Смоленск, Нижний Тагил, Москва. Очередь за другими городами. Показы в регионах курируют сотрудники особо охраняемых природных территорий России.



«Фильм невероятный! Это как раз то, что нужно для детей. Он учит доброте, мужественности, самоотверженности. Думаю, что на примере лиса Ветра наши ребята научатся этим качествам. Огромное спасибо создателям фильма и тем, кто организовал эту акцию»,– поделилась впечатлениям от просмотра киноленты Дарья Чупракова, заместитель директора Центра «Радуга».



Создатели картины, съёмки которой прошли в Кроноцком заповеднике, поставили перед собой задачу не просто показать красивых и забавных животных, но и рассказать, насколько хрупки взаимосвязи в природе и как важно бережно к ней относиться.