Аварию в которой пострадал руководитель Минздрава Камчатки и погиб человек «поставят на контроль» — прокуратура

Накануне, 1 июня в 14 часов, на автодороге в Усть-Большерецком районе произошло столкновение микроавтобуса «Тойота Таун Айс» и УАЗ «Патриот».

В результате ДТП один человек погиб, ребенок и пассажиры получили травмы. Среди пострадавших — камчатский министр здравоохранения Александр Гашков.



«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия, назначены необходимые экспертизы», — сообщили в краевой прокуратуре.



Результаты расследования поставлены на контроль.