Накануне, 1 июня в 14 часов, на автодороге в Усть-Большерецком районе произошло столкновение микроавтобуса «Тойота Таун Айс» и УАЗ «Патриот».
В результате ДТП один человек погиб, ребенок и пассажиры получили травмы. Среди пострадавших — камчатский министр здравоохранения Александр Гашков.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия, назначены необходимые экспертизы», — сообщили в краевой прокуратуре.
Результаты расследования поставлены на контроль.
Аварию в которой пострадал руководитель Минздрава Камчатки и погиб человек «поставят на контроль» — прокуратура
11:10
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Накануне, 1 июня в 14 часов, на автодороге в Усть-Большерецком районе произошло столкновение микроавтобуса «Тойота Таун Айс» и УАЗ «Патриот».