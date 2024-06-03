За «липовые» маркировки о ветконтроле оштрафован камчатский рыботорговец

Обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 44 летнего местного жителя вынесен Усть-Камчатским районным судом

«Было установлено, что в сентябре прошлого года подсудимый, будучи руководителем рыбоперерабатывающего предприятия, не захотел проходить ветеринарный контроль и маркировку для соленой икры и нарезки из нерки и самостоятельно нанес на потребительские упаковки сведения о товаре, прошедшем соответствующую процедуру», — рассказали в прокуратуре.



Общая стоимость изъятой из оборота рыбной продукции составила более 1 млн 870 тыс. рублей.

Мужчина был признан виновным по по статье УК РФ за производство, хранение, в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершённое в особо крупном размере.



Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.