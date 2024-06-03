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  5. Власти ПКГО на Камчатке всерьез занялись решением проблем объектов долгостроя

Власти ПКГО на Камчатке всерьез занялись решением проблем объектов долгостроя

18:05
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Власти ПКГО на Камчатке всерьез занялись решением проблем объектов долгостроя

Выездное совещание на объектах долгостроя провел глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин, сообщили в мэрии краевой столице

«У каждого объекта своя история. Чаще всего это предприниматель, получивший в свое время землю для строительства и не справившийся с задачей по тем или иным причинам. Вместе с тем существует объективное и разумное понимание сроков строительства. Мы сегодня были на объекте, который порядка 20 лет стоит как остов, является потенциально опасным, поскольку предприниматели не законсервировали строительство в соответствии с установленными нормами. Мириться с подобным обстоятельствами нельзя. Владельцам такого имущества необходимо либо довести строительство до логического завершения и продолжить работу, либо расстаться со своими планами. В настоящее время город активно развивается, а потому на этих проблемных участках должны появиться объекты, действительно, востребованные и необходимые горожанам», — отметил Константин Брызгин.

Глава города обратил внимание профильных управлений на брошенный самострой в виде бывшей шашлычной вблизи благоустроенной смотровой площадки на ул. Высотная.

«Это самовольная постройка, которая по решению суда должна быть снесена собственником. Однако предприниматель, в отношении которого есть обязательство по решению суда, никаких действий не предпринимает. Будем дальше работать со службой судебных приставов, с правоохранительными органами для того, чтобы решение суда было выполнено, и территория обрела завершенный благоустроенный вид», — отметил Глава города Константин Брызгин.

Требуется решение и по другим объектам — трехэтажный железный каркас по ул. Карла Маркса, котлован с элементами бетонного основания по улице. Тушканова, 11, самострое на спуске в Сероглазку на улице Омская и других объектах.

Константин Брызгин указал на то, что все возможные действия администрацией в отношении предпринимателей проведены, необходимо более активно подключать соответствующие надзорные и судебные ведомства.

Власти ПКГО на Камчатке всерьез занялись решением проблем объектов долгостроя 0Власти ПКГО на Камчатке всерьез занялись решением проблем объектов долгостроя 1Власти ПКГО на Камчатке всерьез занялись решением проблем объектов долгостроя 2

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