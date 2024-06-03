Власти ПКГО на Камчатке всерьез занялись решением проблем объектов долгостроя

Выездное совещание на объектах долгостроя провел глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин, сообщили в мэрии краевой столице

«У каждого объекта своя история. Чаще всего это предприниматель, получивший в свое время землю для строительства и не справившийся с задачей по тем или иным причинам. Вместе с тем существует объективное и разумное понимание сроков строительства. Мы сегодня были на объекте, который порядка 20 лет стоит как остов, является потенциально опасным, поскольку предприниматели не законсервировали строительство в соответствии с установленными нормами. Мириться с подобным обстоятельствами нельзя. Владельцам такого имущества необходимо либо довести строительство до логического завершения и продолжить работу, либо расстаться со своими планами. В настоящее время город активно развивается, а потому на этих проблемных участках должны появиться объекты, действительно, востребованные и необходимые горожанам», — отметил Константин Брызгин.

Глава города обратил внимание профильных управлений на брошенный самострой в виде бывшей шашлычной вблизи благоустроенной смотровой площадки на ул. Высотная.

«Это самовольная постройка, которая по решению суда должна быть снесена собственником. Однако предприниматель, в отношении которого есть обязательство по решению суда, никаких действий не предпринимает. Будем дальше работать со службой судебных приставов, с правоохранительными органами для того, чтобы решение суда было выполнено, и территория обрела завершенный благоустроенный вид», — отметил Глава города Константин Брызгин.

Требуется решение и по другим объектам — трехэтажный железный каркас по ул. Карла Маркса, котлован с элементами бетонного основания по улице. Тушканова, 11, самострое на спуске в Сероглазку на улице Омская и других объектах.

Константин Брызгин указал на то, что все возможные действия администрацией в отношении предпринимателей проведены, необходимо более активно подключать соответствующие надзорные и судебные ведомства.