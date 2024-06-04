Обстоятельства падения из окна малолетнего ребенка проверяют следователи на Камчатке

Процессуальная проверка обстоятельств падения из окна полуторогодовалой девочки, проводится следственным отделом краевой столицы Камчатки.

«По предварительным данным, вечером 03 июня, девочка 2022 года рождения выпала из окна 2 этажа жилого дома по пр. Рыбаков краевого центра.

Ребенок доставлен в медицинское учреждение с различными травмами. По итогам доследственной проверки будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», — рассказали в СУ СК по Камчатскому краю.

В прокуратуре края добавили, что отец ребенка оставил ее под присмотром несовершеннолетнего брата и ненадолго отлучился из квартиры.