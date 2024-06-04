«Камчатская рыба» снова предложит лососей по доступным ценам

Ежегодно добытчики лососей по договоренности с правительством региона предоставляют для «Камчатской рыбы» порядка 150 тонн продукции, которая продается в магазинах торговой сети «Шамса» и «Семейная корзинка».

«Этого количества всегда хватало. Если потребуется больше, рыбаки готовы увеличить объемы», — сообщил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

По его словам, цена, по которой предприятия поставляют рыбу для социальных проектов, фиксирована несколько лет и останется такой, независимо от объема вылова и роста цен на внутреннем и внешнем рынках. Так, отпускная цена килограмма горбуши – порядка 50 рублей. Торговые компании, которые являются партнерами «Камчатской рыбы» и предоставляют этому проекту своим торговые площади, добавляют к этой стоимости минимальную наценку.

Кроме того, члены Ассоциации добытчиков лососей Камчатки, которые располагают своими торговыми точками, также продают там лососевую продукцию по доступным ценам. Например, колхоз им. В.И. Ленина, «Командор» и «Ударник», которые входят в одну группу предприятий. Компании «Камбер» и «Пымта» тоже продают рыбу по доступным ценам через сеть своих магазинов.