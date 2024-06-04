Рыбный дух

В начале июня стартует лососевая путина, которая является важным источником дохода для многих предприятий и для бюджета нашего края. Перспективы промысла мы обсудили в интервью с председателем Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимиром Галицыным.

– Владимир Михайлович, в феврале был объявлен прогноз вылова лососей на Дальнем Востоке на этот год – 320 тысяч тонн, из них 167 тысяч тонн – на Камчатке (на восточном побережье – 88 760 тонн, на западном – 78 580 тонн). Позже представители науки высказали предположение, что подходы горбуши и кеты превзойдут ожидания. Уточнялся ли первоначальный прогноз?

– Да, по мнению ученых, к восточному побережью Камчатки может подойти чуть больше рыбы, чем ожидается. Возможно, и по Западной Камчатке будет добавка. Но это все еще предположение. Подтвердится ли оно, станет ясно, когда начнутся массовые подходы рыбы. На сегодня прогноз остается без изменений.

– Важен не только путинный прогноз, но и прогноз погоды. Какая погода ожидается этим летом в районах промысла? Позволит ли она освоить лимиты в полном объеме?

– Точно о прогнозе погоды знают только в небесной канцелярии. Мы ждали теплой весны, а она в конце удивила нас снегопадом. Если погода останется холодной, это будет влиять на сроки подхода лососей. В истории путины были периоды, когда массовый ход лососей в разных районах из-за низкой температуры начинался с 20-дневной задержкой. В первых подходах, которые наблюдаем в этом году, рыбы еще мало.

– Из-за санкций у рыбаков возникло две проблемы – поиск запчастей для иностранного оборудования и дефицит рефконтейнеров (так как ряд мировых транспортных компаний ушли из России). Эти проблемы могут отразиться на путине-2024?

– Добытчики лососей работают не круглогодично, у них есть время подготовиться к путине и решить свои проблемы. Вопрос поиска запчастей для оборудования из недружественных стран решается за счет параллельного импорта. Кроме того, оборудование на многих рыбоперерабатывающих заводах Камчатки достаточно новое, поэтому в серьезных ремонте не нуждается. Так что все наши предприятия на сто процентов готовы к переработке рекомендованного вылова лососей.

Что касается рефрижераторных контейнеров, здесь тоже не должно возникнуть сложностей. Учитывая, что ожидается невысокий вылов, существующего парка рефконтейнеров должно хватить.

– Какие рынки сегодня открыты для российского лосося?

– Европейские рынки по большей части закрылись для российской рыбной продукции. Что касается Азии, поставки продолжаются в КНР и Республику Корея. Япония покупает нашу рыбу, но с ограничениями, так как эта страна присоединилась к санкциям в отношении России. Ищем альтернативные внешние рынки, так как внутренний рынок не потребляет такого количества белой и красной рыбы, которое добывают в России. Потребность внутреннего рынка в рыбной продукции полностью удовлетворена.

– В этом году члены вашей ассоциации планируют предоставить продукцию для продажи по социальным ценам в рамках проекта «Камчатская рыба»?

– Они продолжат участие в этом проекте. Ежегодно добытчики лососей по договоренности с правительством региона предоставляют для «Камчатской рыбы» порядка 150 тонн продукции, которая продается в магазинах торговой сети «Шамса» и «Семейная корзинка». Этого количества всегда хватало. Если потребуется больше, рыбаки готовы увеличить объемы.

Кроме того, члены нашей ассоциации, которые располагают своими торговыми точками, также продают там лососевую продукцию по доступным ценам. Например, колхоз им. В.И. Ленина, «Командор» и «Ударник», которые входят в одну группу предприятий. Компании «Камбер» и «Пымта» также продают рыбу по доступным ценам через сеть своих магазинов.

– Не вырастет ли цена, учитывая, что год неурожайный?

– Цена, по которой мы поставляем рыбу для социальных проектов, фиксирована несколько лет и останется такой, независимо от объема вылова и роста цен на внутреннем и внешнем рынках (порядка 50 рублей за килограмм горбуши).

Кроме того, в прошлом году члены нашей ассоциации по просьбе региональных властей бесплатно передали 80 тонн рыбы участникам специальной военной операции, их семьям, другим группам населения. В 2024 году эта работа продолжена.

– А какими будут цены на рынке?

– Если прогноз оправдается, то цены должны остаться на уровне прошлого года с поправкой на инфляцию. Дешевле не будет точно, так как расходы рыбаков растут. В 2023 году кратно выросли сборы за пользование водными биоресурсами. Топливо, которое занимает до 30 процентов в структуре затрат на производство рыбной продукции, за два года подорожало почти на 45 процентов. При этом рыбаки нарастили налоговую отдачу, подняли зарплаты на своих предприятиях, сдерживали резкий рост потребительских цен на свою продукцию.

– С 1 мая 2024 года вся икорная продукция подлежит обязательной маркировке через систему «Честный знак». Возникают ли проблемы при реализации этого проекта?

– Когда проводился эксперимент по маркировке икры, речь шла о продукции только в потребительской упаковке. Когда вышло постановление об обязательной маркировке, в него попали все виды продукции и упаковки, в том числе транспортной – куботейнеры, мешки, ящики для ястычной икры. А это совершенно другие условия. Маркировка при транспортировке или перегрузке может повредиться, а перемаркировка не предусмотрена. Исходя из существующих правил, икра с утерянной или поврежденной маркой не может быть выпущена в оборот, она подлежит уничтожению. Значит, придется уничтожать качественную продукцию в промышленных объемах?

По решению Дальневосточного научно-промыслового совета и поручению руководителя Росрыболовства в конце мая должно было состояться совещание по этому вопросу. Его так и не провели. Очевидно, что мы столкнемся с проблемами, которые связаны с маркировкой, в полный рост во время путины.

– В 2028 году большинство рыболовных участков, на которых ведется промысел лососей, будут заново закреплены за предприятиями на долгосрочный период. Компании должны готовиться к этому уже сейчас. Одна из главных задач – обновить описание границ участков, чтобы включить их в новый перечень. Без перечня добросовестные добытчики не смогут продлить договоры на них. При этом правового акта, определяющего новый порядок описания границ, еще нет. Что делать?

– Данный правовой акт будет принят после принятия закона, а соответствующий закон примут в лучшем случае 1 сентября 2024 года. В то же время на Камчатке необходимо обновить описание границ более 150 речных участков для промышленного рыболовства. По требованию законодательства провести эту работу можно только в период, когда реки не покрыты льдом. Так что времени мало. Мы получили рекомендации по описанию границ от минсельхоза. Пока работаем по ним. Хотя не исключаю, что эти рекомендации будут отличаться от правового акта, который примут осенью.

Дальнейшее включение рыболовных участков в новый перечень – это отдельная работа, результат которой от рыбаков мало зависит. Напомню, что на формирование предыдущего перечня на Камчатке ушло почти пять лет: 2,5 года – на первую часть, 1,5 года – на вторую. Сейчас же всем регионам предстоит заново описать границы почти 8 тысяч участков по всей России. Предполагается сделать это к 1 сентября 2025 года. Только после этого добросовестные компании смогут подать заявку на перезаключение или продление договора на рыболовные участки. Но, если объективно оценивать ситуацию, это малореалистичный срок.

Беседовал Кирилл Маренин