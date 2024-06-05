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  4. Горячий сезон у пожарной лесоохраны на Камчатке в разгаре

Горячий сезон у пожарной лесоохраны на Камчатке в разгаре

11:30
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Горячий сезон у пожарной лесоохраны на Камчатке в разгаре

Накануне, 4 июня, был обнаружен лесной пожар в 17,5 километров от посёлка Тиличики.

«На тушение пожара была направлена группа Быстринского авиаотделения в составе 6 десантников-пожарных и лётчика-наблюдателя. Пожар было оперативно ликвидирован на площади 13 гектар, в первые сутки после обнаружения», — сообщил Егор Просеков, консультант отдела по охране лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края.

По сравнению с 2023 годом, количества лесных пожаров находится в соотношении 2 к 5, но снизилась общая площадь, пройденная огнём — 114 га к 50,75 га.

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