Как сладкая газировка может привести к сахарному диабету?

В XIX веке газировку запатентовали, а появилась она еще раньше, в середине века XVIII. И с тех пор она не сходит с наших праздничных столов. Да и в повседневном рационе газированная вода занимает немалое место. Вот только увлечение газированной водой — это не самое полезное увлечение в нашей жизни.

Сладкие напитки могут содержать 6-12 чайных ложек сахара на 100 мл. В одной ложке – 5 г сахара. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, потребление добавленного сахара не должно превышать 10% от калорийности суточного рациона

«Порог безопасности потребления сахара составляет от 6 до 9 чайных ложек добавленного сахара в день. Детям до 3 лет лучше не добавлять его в еду вообще, детям 3-10 лет – рекомендуется не более 3 чайных ложек в день, 10-18 лет – не более 6», — рассказали специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Избыток сахара может вызвать резистентность к инсулину. Чем больше сахара поступает в организм, тем активнее работает поджелудочная железа, чтобы производить еще больше инсулина, уровень гормона в крови резко возрастает. Такое состояние называется резистентность к инсулину. Инсулинорезистентность является одной из основных причин метаболического синдрома – комплекса патологических состояний, ступенек на пути к диабету 2 типа и сердечным заболеваниям.

Подслащённые напитки могут быть основной диетической причиной диабета 2 типа. Употребление одной банки сладкой газировки в день врачи связывают с повышенным риском развития диабета 2 типа. Кстати, диетическая газировка оказывает более разрушительное воздействие на зубную эмаль, чем обычная, потому что содержит лимонную кислоту, которая связывает кальций, что делает эмаль более хрупкой.