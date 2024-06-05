Спички детям не игрушка, зажигалка не подружка! - на заметку родителям

У большинства школьников начались каникулы – чудесное время, которое так ожидаемо любым ребенком. Но, как ни странно, на каникулах тоже следует кое о чем позаботиться. Речь идет о правилах пожарной безопасности жизнедеятельности.

«В быту человека с самого детства окружает множество электрической бытовой техники, поэтому пожарная безопасность для детей напрямую связана с электрическими приборами. Детей нужно подготовить к тому, что электроприборы, включенные в сеть, таят в себе опасность, что бытовая техника часто становится причиной пожара, если неправильно эксплуатируется. Отсюда появляется неукоснительное правило — игра с электронагревательными приборами опасна для здоровья и для жизни», — рассказали специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Причинами пожаров с гибелью детей часто становится детская шалость с огнём. Условиями, способствующими этому, являются оставление детей без присмотра и ненадлежащий присмотр за ними. Для того, чтобы в Вашу семью не пришла беда надо совсем немного: просто чаще проводить профилактические беседы со своими детьми, объяснять им, к чему может привести шалость с огнем.

Меры по предупреждению пожаров от шалости детей не сложны. Их необходимо запомнить:

- Спички хранят в недоступных для детей местах.

- Детям запрещается покупать спички, зажигалки, сигареты, пиротехнику.

- Детей нельзя оставлять в квартирах без присмотра.

- Запрещается доверять детям наблюдать за топящимися печами и нагревательными приборами.

- Нельзя разрешать малолетним детям включать электронагревательные приборы, газовые плиты и т.д.

- Обязанность каждого взрослого - пресекать всякие игры с огнём, разъяснять детям их опасность.

Каждый ребенок, независимо от возраста, обязан знать несколько простых правил безопасности. Иначе каникулы могут привести к неприятным последствиям.