Камчатское УФАС России пресекло распространение недостоверных листовок о поверке счетчиков

В Камчатское УФАС России обратился житель города Петропавловска-Камчатского с жалобой на распространение листовок о необходимости поверки счетчиков.

«Распространители листовок от имени управляющей компании информировали собственника о якобы обязательной необходимости проведения работ по замене или поверке счетчиков и побуждали гражданина обратиться за услугой исключительно в определенные организации, являющиеся партнерами управляющей компании в соответствии с договором», — говорится в сообщении.

УФАС установлено, что каких-либо договоров на периодическую поверку счетчиков, заключенных с управляющей компанией, не имеется. Организации также не имели право осуществлять поверку приборов учета воды, поскольку соответствующий аттестат аккредитации отсутствовал.В соответствии с предупреждением антимонопольного органа компании прекратили распространение листовок, содержащих недостоверные сведения.

Также Камчатское УФАС России сообщает, что на территории города Петропавловска-Камчатского деятельность на рынке услуг по организации, установке и поверке приборов учета осуществляется аккредитованными организациями.

Сведения об аккредитованных организациях, правомочных производить поверку средств измерений, можно проверить на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации по адресу https://pub.fsa.gov.ru/ral.