...И гений, парадоксов друг...

Сегодня, 6 июня, мы отмечаем 225 лет со Дня рождения нашего необыкновенного Александра Сергеевича Пушкина и день русского языка!

Человек, вошедший в историю мировой литературы, был воспитан на русских сказаниях, былинах, на добрых и поучительных приговорах его няни, Арины Родионовны. Их напевность и удивительная складность стала основой его произведений. Как ниточки макраме его слова сплетаются в сказочные узоры строф, связываются в четверостишия, переплетаясь, укладываются в стихи и поэмы.

Александр Пушкин — великий русский поэт, драматург и прозаик. Мы знаем много его стихотворений, строчки которых сопровождают нас всю жизнь. Но у него есть и малоизвестные поэмы и стихотворения. Их читают и перечитывают те счастливчики, у кого еще с бабушкиных времен стоят на книжных полках полные собрания сочинений. Берегите книги. Читайте книги. Они – светлая часть вашего мира сегодняшнего и, однозначно, завтрашнего.

Ангел

В дверях эдема ангел нежный

Главой поникшею сиял,

А демон мрачный и мятежный

Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомненья

На духа чистого взирал

И жар невольный умиленья

Впервые смутно познавал.

«Прости, — он рек, — тебя я видел,

И ты недаром мне сиял:

Не все я в небе ненавидел,

Не все я в мире презирал».

1827 г.

Важно, что у Пушкина было еще очень много планов – произведения, которые он задумал, но не дописал или вовсе не начал. Литературоведы тщательно изучают архивы поэта — черновики, письма, подготовительные материалы, свидетельства современников. Некоторым произведениям Пушкина незавершённость не стала причиной неизвестности: неоконченного «Дубровского» изучают в школе, «Братья разбойники» - всего лишь фрагмент из уничтоженной поэмы, они издавались, и читались как самостоятельная вещь, а «История села Горюхина» послужила источником вдохновения для других писателей, например Салтыкова-Щедрина. Окончен ли «Евгений Онегин», а если окончен, то так ли, как изначально хотел Пушкин? Это до сих пор предмет споров. Выдвигались предположения, стал бы Онегин декабристом или нет, реконструировались недостающие строки уничтоженной «Десятой главы»…

Поэт ушел, оставив нам великое наследие, изучать которое, надеемся, будут ещё наши правнуки, - читать, думать, учить, задавать вопросы и искать на них ответы.