Сохраните деревья! Губернатор Камчатки дал указание подрядчикам работающим на благоустройстве территории в Петропавловске

Владимир Солодов высказался за сохранение природной составляющей при благоустройстве сквера на улице Войцешека, рассказали в правительстве Камчатского края. Он побывал на объекте, где ведутся работы по программе реализации мастер-плана краевой столицы

«Очень важно в ходе выполнения работ ни в коем случае не задеть деревья. Поэтому у меня огромная просьба к подрядчикам уделить особое внимание к природной и естественной составляющему сквера. Деревья — это важная часть данного проекта», — Владимир Солодов обратился к подрядчикам.

В концепции проекта, разработанного при участии инициативной группы горожан, нашли своё отражение историческая и природная камчатская идентичность, а также напоминание о народном названии микрорайона «Силуэт» — горожане пожелали оставить образ «силуэта» в виде плывущих камчатских рыб.

«В новом сквере будет детская площадка, спортивно-игровая зона и универсальная специальная спортплощадка с трибуной, место для прогулок и отдыха, выполнено озеленение – высажено порядка 400 кустарников и деревьев. Кроме того, рядом со сквером предусмотрена дополнительная парковочная зона, которая, безусловно, будет востребована в том числе и посетителями расположенной рядом детской поликлиники», — рассказал глава города Константин Брызгин.

Сегодня на объекте демонтируют и вывозят старые конструкции. После 16 июня подрядчик приступит к подземной прокладке кабелей электросети.

Благоустройство нового сквера ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который был инициирован в 2017 году Владимиром Путиным. С начала реализации проекта в Петропавловске-Камчатском благоустроено 11 общественных пространств и более 100 дворовых территорий.