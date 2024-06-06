Безопасность детей на улице — памятка для родителей

Прогулки на свежем воздухе являются неотъемлемой частью детской жизни, но важно помнить о безопасности здоровья малышей во время прогулок на улице.

«Первое и самое важное правило – никогда не оставлять ребенка без присмотра, особенно если он еще слишком маленький. Выбирая место для прогулки, уделяйте внимание безопасности - предпочтительнее выбирать парки, детские площадки или закрытые дворы» — рассказали специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли вблизи дорог, особенно без присмотра взрослых. Обязательно напомните детям о правилах дорожного движения и проведите с ними тренировку по безопасному переходу улицы.

Обучите детей правилам безопасного поведения во время игр на улице и на игровых площадках. Никогда не оставляйте детей одних во время прогулки даже на минутку, так как это может привести к несчастному случаю.

Во дворах есть детские площадки с качелями. Тяжелые железные конструкции обладают разрушительной силой. И если такие качели на большой скорости ударят ребенка, это может закончиться плачевно.

Опасность подстерегает не только крошечных несмышленышей, которые подобрались близко к качелям, пока их мамы увлеченно смотрят в телефон. И ребятишки постарше порой не могут правильно оценить безопасное расстояние. Поэтому вы четко должны объяснить ребенку, что подходить к качелям можно только сбоку, а обходить их – на большом расстоянии. Садится и слезать нужно только тогда, когда качели остановлены, и ни в коем случае нельзя с них прыгать. Расскажите о том, к чему могут привести нарушения этих правил.

Сильно ударить малыша могут и карусели, если не соблюдать элементарные правила безопасности. Так же, как и в случае с качелями, чаще напоминайте крохе, что подходить к крутящимся каруселям опасно. Сначала нужно дождаться их остановки и только потом усаживаться на сидение. И, конечно, крепко держаться.

Не теряйте бдительность даже на оборудованной детской площадке. Маленький ребенок не знает, что такое опасность и где она может его подстерегать. Родителям следует это понимать и обучать малыша безопасному поведению с ранних лет.