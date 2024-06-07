ПМЭФ-2024: Камчатка подписывает на этот раз не много соглашений, но они значимые

Налаживание деловых контактов и привлечение инвесторов в Камчатский край — основная цель работы на ПМЭФ-2024, рассказали в правительстве региона. О начале работы сообщил глава региона



«Делегация Камчатки начинает работу на ПМЭФ-2024. В планах — провести встречи с ключевыми инвесторами, заключить важные соглашения с партнёрами», — сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в социальных сетях.



Камчатский край подпишет ряд соглашений, которые определят вектор движения развития Корякского округа, будущее сёрф-школы на Халактырском пляже, а также поэтапного развития рыбохозяйственного комплекса .



«Губернатор подпишет соглашение о создании проекта по производству возобновляемой электроэнергии на базе солнечных и ветровых установок, (...) которое будет реализовываться на территории Корякского округа. Общая стоимость соглашения — 10 миллиардов рублей. Мы подписываем соглашение и по расширению уже действующего на Камчатке проекта. Оно касается сёрф-школы, которая расположена в районе Халактырского пляжа. Это масштабный проект по расширению и количеству номерного фонда там, и возможностей не только туристического, но и спортивного, активного отдыха. Сумма соглашения составляет почти 800 миллионов рублей. Ещё одно соглашение Камчатка уже подписала — с татарской судостроительной и судоремонтной корпорацией "АК Барс". Эта известная компания специализируются, прежде всего, на судостроении и на проектировании судов. Она уже работает с Камчаткой: специалисты компании строили нам военные, пограничные суда и имеют опыт проектирования рыболовецких судов», — сообщила зампред краевого правительства Юлия Морозова.



Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс.