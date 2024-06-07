«Вулканы Камчатки» открыли туристический сезон «Лето»

На территориях природных парков «Вулканы Камчатки» начался летний туристический сезон, но с некоторыми оговорками на тему «лета» и «стрельбищ».



«Пока в Природных парках открыты некоторые летние маршруты. Но с учётом того, что у нас на территории присутствует снег, туристам необходимо учитывать это при подборе снаряжения. Оперативную информацию можно получить у нас в учреждении», — сообщил начальник отдела охраны, Валерий Скоморохов.



Открыты летние туристические маршруты в природных парках: «Быстринский», «Южно-Камчатский», «Вилючинский», частично «Налычево» - «Радыгино - кордон Центральный». К посещению стали доступны 13 маршрутов природного парка «Быстринский». Список опубликован на сайте парка «Вулканы Камчатки».



В Южно-Камчатском парке открыт автомобильный маршрут «Каньон Опасный», пеший до вулкана Горелый, «Южно-Камчатский: транзитный», а также «КДачным источникам».



В Вилючинском парке действуют пешие маршруты «Восхождение на вулкан Вилючинский», а также к «Вилючинскому водопаду». В «Налычево» действует маршрут«Радыгино - кордон Центральный».



Из-за проведения военных учений на полигоне, доступ туристов на территорию парка может быть ограничен.



Оформить разрешение на посещение территорий можно через «Госуслуги 41», мобильное приложение «Зелёная кнопка» или в офисах КГБУ природный парк «Вулканы Камчатки» в Елизове и Эссо.