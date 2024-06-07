Жертвы интернет-мошенников из ДФО бесплатно получают помощь юристов

Люди пишут и звонят в Центр с разными проблемами. Чаще всего помощи юристов просят жертвы интернет-мошенников. Одна из них – Екатерина М. (имя вымышленное) из города Свободный Амурской области. Заявление от нее поступило в апреле этого года.

Преступники под предлогом трудоустройства выманили у женщины ее персональные данные и оформили на Екатерину десять займов на общую сумму 75 тыс. рублей. Пострадавшая сначала самостоятельно обратилась в каждую из финансовых организаций, где на нее оформили кредиты, но доказать свою непричастность к займам и вернуть деньги ей удалось далеко не во всех случаях.

Сейчас юристы Центра собирают доказательную базу, необходимую для оспаривания мошеннических договоров в судебном порядке.

Специалисты уже много раз выигрывали подобные дела, и с пострадавших не только снимали обязательства по погашению кредитов, но и выплачивали им компенсации морального вреда.

Например, сотрудники Центра помогли восстановить права москвичу Александру Н. (имя вымышленное), у которого злоумышленники взломали личный кабинет на «Госуслугах», украли личные данные и с их помощью оформили на его имя пять договоров займа в пяти финансовых организациях на общую сумму 56 тыс. рублей.

Юристы собрали все необходимые документы и защитили права пострадавшего. Суд признал договоры займа недействительными, взыскал с микрофинансовых организаций компенсацию морального вреда, общая сумма которой составила 30 тыс. рублей.

Сумма рекордной компенсации морального вреда, которой удалось добиться юристам Центра, составляет 150 тыс. рублей. Ее выплатили жертве цифровых мошенников из Санкт-Петербурга в 2023 году.

Помимо онлайн-мошенничества, распространенные темы обращения в Центр – неправомерная обработка персональных данных в интернете и распространение фото и видео в Сети без согласия человека.

В этом году за помощью юристов по всей стране уже обратились почти 3 тыс. человек. При этом не все жители Дальнего Востока знают, что могут обратиться за профессиональной поддержкой.

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде был создан в 2021 году по инициативе Роскомнадзора. Юристы Центра помогают людям решать конфликты как в досудебном, так и в судебном порядке, оперативно готовят доказательную базу и формулируют требования по восстановлению нарушенных прав. Общаться со специалистами можно по телефону или дистанционно из любого города России.

Получить бесплатную помощь специалистов Центра жители ДФО могут через форму обратной связи на сайте Центра https://4people.grfc.ru/, по телефону +7 (499) 550-80-03; можно написать на почту 4people@grfc.ru.

Ознакомиться с итогами работы Центра в 2023 году можно по ссылке https://4people.grfc.ru/wp-content/uploads/2024/01/Публичный-отчет-о-деятельности-за-2023-год.pdf