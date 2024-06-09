Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Информация
  4. «Камчатуправтодор»: временно закрыто движение между Козыревском и Ключами

«Камчатуправтодор»: временно закрыто движение между Козыревском и Ключами

10:40
9
«Камчатуправтодор»: временно закрыто движение между Козыревском и Ключами

Сегодня, 9 июня, 9:00 до 18:00, согласно приказу КГКУ «Камчатуправтодор», временно закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги регионального значения между посёлками Козыревск и Ключи на 207-209 км.

В ЕДДС Усть-Камчатского района пояснили, в том районе на протяжении нескольких дней происходит подмыв дорожного полотна. На участке ведутся ремонтные работы, выставлены предупреждающие знаки.

В компании «Оптимус» сообщили, что пассажиры рейса № 218, выехавшего из п. Усть-Камчатска, находятся в п. Ключи в ожидании открытия проезда.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Турнир по настольному теннису прошёл в Козыревске на Камчатке
Ограничение движения на период учений, приближенных к боевым условиям, введут на Камчатке
Движение на дорогах Камчатки изменят на майские праздники
Движение в Елизове на Камчатке перекроют 6 мая
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.