«Камчатуправтодор»: временно закрыто движение между Козыревском и Ключами

Сегодня, 9 июня, 9:00 до 18:00, согласно приказу КГКУ «Камчатуправтодор», временно закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги регионального значения между посёлками Козыревск и Ключи на 207-209 км.

В ЕДДС Усть-Камчатского района пояснили, в том районе на протяжении нескольких дней происходит подмыв дорожного полотна. На участке ведутся ремонтные работы, выставлены предупреждающие знаки.

В компании «Оптимус» сообщили, что пассажиры рейса № 218, выехавшего из п. Усть-Камчатска, находятся в п. Ключи в ожидании открытия проезда.