Бастрыкин заинтересовался историей жильцов аварийного дома на Камчатке, 1938 года постройки

В СУ СК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в г. Петропавловске-Камчатском



«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Камчатскому краю Владимиру Владимировичу Кулакову доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — говорится в сообщении ведомства.



Ранее, 3 июня, губернатор Камчатского края побывал в этом районе, осмотрел ряд аварийных домов и встретился с их жильцами. Солодов поручил главе Петропавловска-Камчатского Константину Брызгину внести конкретные предложения, направленные на ускорение жилищного строительства и расселение ветхого в Петропавловске-Камчатском.



«Я посетил несколько наиболее проблемных аварийных домов, по которым было большое количество обращений граждан. Программа расселения аварийного жилья — это основное направление, по которому мы работаем. Программа позволяет привлечь к этой наболевшей и острой проблеме федеральное финансирование. Вынужден констатировать, что в ряде крупных муниципалитетов, в частности, в Петропавловске-Камчатском, темпы недостаточные и многие страшные бараки стоят в графике на 2027-2028 годы. Необходимо ускорить работу. Договорились, что городская администрация внесет конкретные предложения, по возможности ускорения строительства жилья и расселения ветхого», — сказал Владимир Солодов.



Глава региона добавил, что федеральное финансирование определено. Но необходимо наращивать темпы строительства для опережающего расселения.



Напомним, более 300 аварийных домов, признанных таковыми с 2017 до 2022 года, будут расселены в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Жители получат квартиры в 35 муниципальных образованиях Камчатки. Расселение ведётся путём выкупа жилья на вторичном рынке, в новых домах, а также путём компенсации гражданам стоимости жилья.