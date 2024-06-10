«Мы – живой кипящий организм»

В июне исполнился год, как в России начал работать государственный фонд «Защитники Отечества», созданный указом президента. Филиал в Камчатском крае также отметил первую годовщину своей работы. Её итогами поделилась руководитель филиала – Наталья Малеева.

В течение первого года работы в фонд обращались участники специальной военной операции, члены их семей, ветераны СВО, уже уволенные с военной службы, которые возвращаются к обычной жизни, члены семей погибших бойцов.

«За год к нам обратилось больше 2,5 тысячи человек. От них поступило почти восемь тысяч вопросов, которые мы, я считаю, достаточно успешно отработали – ответили на 95 % обращений. Остальные 5 % пока находятся в работе», – рассказала Наталья Малеева.

Изначально на фонд «Защитники Отечества» возлагалась задача по персональному комплексному сопровождению ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов. Фонд должен обеспечивать им всю полагающуюся поддержку в режиме одного окна, но на практике деятельность оказалась гораздо масштабнее.

«Мы всесторонне помогаем и поддерживаем всех участников специальной военной операции и членов их семей, которые к нам обращаются, в решении различных трудных жизненных ситуаций. Деятельность фонда объёмна, одно из её направлений – вовлечение ветеранов боевых действий в патриотическую, спортивную и культурно-досуговую работу. Это также помощь в получении медицинских услуг и реабилитации, содействие в получении санаторно-курортного лечения. Мы окружаем таким вниманием и заботой наших ветеранов, чтобы они полноценно и спокойно могли вернуться к мирной жизни. Требуют особого внимания и заботы члены семей погибших бойцов. Важная составляющая социальной реабилитации – культурно-досуговая деятельность. Мы приглашаем наших подопечных в театры, проводим мастер-классы, викторины, квизы, творческие вечера. Эти мероприятия ветераны и семьи восприняли с огромным позитивом, поэтому мы будем эту работу продолжать на регулярной основе на базе нашего филиала», – говорит Наталья Малеева.

Неравнодушные люди

Сегодня в камчатском филиале трудятся 27 сотрудников, из них 19 – социальные координаторы.

«Это в первую очередь неравнодушные люди. Многие наши сотрудники связаны со специальной военной операцией. У нас работают жёны, матери, вдова, а также ветеран, которому из-за военной травмы пришлось сделать ампутацию. Для других ребят, получивших на фронте серьёзные травмы, он выступает ярким примером, что жизнь не закончилась, что всё ещё только начинается. Имеются большие возможности в переобучении, в трудоустройстве, в спортивной и другой деятельности. Вот такие социальные координаторы работают у нас в фонде. Первоначально они прошли программу переобучения, получили удостоверение социального координатора и имеют возможность работать у нас в фонде. Кроме того, они регулярно повышают свою квалификацию», – сообщила Наталья Малеева.

Сами социальные координаторы, пропуская через себя проблемы своих подопечных, часто тоже нуждаются в психологической поддержке. Снять эмоциональное напряжение им помогают психологи, работающие в фонде. Они же консультируют координаторов, как эффективнее помогать людям, быть ещё более профессиональными и квалифицированными помощниками.

К сотрудникам и социальным координаторам фонда «Защитники Отечества» на Камчатке можно обратиться не только в Петропавловске. Фонд работает в разных уголках нашего края – в Елизове, Вилючинске, Милькове, в Усть-Камчатском районе. До конца 2024 года планируется организовать работу фонда в Быстринском, Олюторском, Тигильском и Карагинском районах.

«При добавлении нам штатных единиц сотрудники будут обучены и начнут вести приём уже непосредственно на местах. Конечно, можно получить дистанционно и консультацию, и сопровождение. Но личное участие и взаимодействие всегда эффективнее», – уверена Наталья Малеева.

Социальные координаторы регулярно выезжают к людям, нуждающимся в помощи. Иногда приходят обращения от матерей участников СВО, которые плохо себя чувствуют, и фонд не остаётся в стороне.

«Бывают ситуации, когда социальный координатор едет купить в аптеке лекарства, потому что эта помощь и поддержка нужны здесь и сейчас. Вся наша работа – это живой кипящий организм, каждый день возникают новые ситуации и задачи, нужно принимать быстрые решения. Наши социальные координаторы этим и отличаются – отзывчивостью и быстротой реагирования на проблемы людей», – рассказывает руководитель камчатского филиала фонда «Защитники Отечества».

Люди, которым помогали и продолжают помогать социальные координаторы, в отзывах часто пишут, что сотрудники фонда стали для них большой дружной семьёй, куда можно прийти, когда плохо.

«Это самое главное, самое важное, это самая высшая оценка нашей работы, когда люди не просто благодарят, а чувствуют поддержку и заботу. И мы называем их нашими, нашей семьёй», – говорит Наталья Малеева.

Письма не по шаблону

Вовлечение ветеранов боевых действий в патриотическую работу – важное направление деятельности фонда: «Мы стараемся проводить эту работу активно, вовлекая всё больше ветеранов, понимая, что нашим детям и молодёжи нужны яркие живые примеры любви к Родине. А самое главное, что дети могут задать свои вопросы. У нас ведь нет каких-то шаблонных схем патриотической работы. Наши ветераны всегда открыты, они идут на диалог. И детей, как правило, интересуют простые жизненные вопросы – как на СВО устроен быт, есть ли у бойца дети, кем он мечтал быть в детстве, какого цвета небо на Донбассе. Для них важно и интересно, что реальные люди, которые были там, общаются с ними».

Во время таких бесед сформировалась добрая практика написания писем бойцам. Бывает, что, прибывая в отпуск домой, они пытаются разыскать авторов писем, что очень трогательно и важно.

«Наши ветераны рассказывают детям, почему бойцу важно носить в нагрудном кармане такие письма. И ребёнок знает, что это не пустая формальность, а наполненное высоким смыслом действие, и пишет конкретному бойцу свои искренние пожелания. Это душевное тепло очень важно и нужно и для бойцов, и для детей. За год мы собрали более 3,5 тысячи писем и отправили их на передовую нашим ребятам. Мне кажется, это мощнейшая поддержка», – считает Наталья Малеева.

Творчество, спорт, фестиваль

Среди организуемых фондом «Защитники Отечества» на Камчатке мероприятий – патриотический конкурс «Памяти героев верны». Сейчас идёт приём заявок на участие.

«Подобный конкурс уже проходил, но не столь масштабно. В этот раз предоставляется больше времени на подачу заявки. В предстоящем конкурсе участниками могут стать дети от 7 лет. То есть участвовать могут и дети, и взрослые. Это может быть участник СВО или гражданский человек, который может эмоционально выразить в письме, рассказе, стихотворении, в рисунке свои мысли и чувства. Ознакомиться с условиями конкурса можно на нашем сайте, обязательно до 7 июля подать заявку и принять участие в этом замечательном конкурсе. В целом условия его простые. Нужно быть искренним и любящим свою Родину человеком», – говорит Наталья Малеева.

Также камчатский филиал фонда готовится к межрегиональному физкультурному мероприятию, которое будет проходить в Хабаровске с 18 по 21 июня. Команда из шести камчатских ветеранов тренируется перед соревнованиями в четырёх видах спорта.

Кроме того, фонд запускает новый проект «Наша семья – наша Победа», не оставаясь в стороне от объявленного президентом Года семьи.

«Мы уже проводили различные мероприятия для наших семей и ветеранов, а сейчас хотим это объединить в одном проекте, – говорит Наталья Малеева. – 8 июля начинаем первое мероприятие, а заканчивать будем в декабре ярким хорошим фестивалем. Подготовка ещё в процессе, поэтому мы приглашаем партнёров для реализации проекта «Наша семья – наша Победа». И, конечно, предлагаем принять в нём участие всех жителей Камчатки».

Сергей СЕМЁНОВ