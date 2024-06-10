Мастер-план по СПГ на Камчатке в практической фазе реализации — губернатор Владимир Солодов

Мастер-план перешел в практическую стадию реализации, сообщил глава региона на еженедельной «оперативке» в правительстве.



«В нем предусмотрено создание необходимой энергетической инфраструктуры, включая строительство плавучих регазификационных установок. Сейчас объявлены конкурсные процедуры. Это сложный и очень ответственный период. Мастер-план задаёт векторы привлечения инвестиций Камчатку в целом», — сказал Владимир Солодов.



Строительство комплекса регазификации сжиженного природного газа (СПГ), идёт по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Его реализация позволит улучшить экономическую и экологическую обстановку в регионе.



ПАО «НОВАТЭК» за счет собственных средства разработана проектная документация на строительство регазификационного комплекса СПГ в Камчатском крае, в конце прошлого года получено положительное заключение госэкспертизы. Плановый срок завершения строительства установки – конец 2025 года.



Поставка СПГ для целей газификации потребителей Камчатского края будет осуществляться в рамках проекта «Сахалин-2».



Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин большое внимание уделил энергетическому комплексу страны в ходе Послания Федеральному Собранию. Камчатка первый регион, который будет снабжаться газом благодаря комплексу регазификации.