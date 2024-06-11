Камчатское УФАС России: организация, поставлявшая бракованные медицинские перчатки,внесена в реестр недобросовестных поставщиков

В Управление обратилась ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского» о включении в РНП* сведений об ООО «Алиша», которое ненадлежащим образом исполняло контракт на поставку перчаток на сумму 3 млн. рублей.



«Заказчик направлял заявки на поставку товара, однако ООО «Алиша» поставляло товар с задержками, с браком, а также количество перчаток в упаковке было меньше заявленного. Претензии больницы по качеству товара игнорировались. Поведение поставщика поставило под угрозу лечебный процесс и оказание медицинской помощи», — говорится в сообщении.



Поскольку Общество недобросовестно отнеслось к выполнению существенных условий контракта, заказчик принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.

По результатам оценки всех имеющихся документов, антимонопольный орган принял решения о включении сведений об ООО «Алиша» в РНП за неисполнение контракта. Нахождение в РНП исключает участие компании в закупках на срок 2 года.