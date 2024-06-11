Электричество отключат временно, а отопительный сезон до осени, в домах где нет технической возможности — мэрия ПКГО

Электроснабжение будет отключено сегодня с 10:00 до 18:00 на улице Свердлова, в домах 6а, 8а, 11а, 12а, 14а, 18, 26 и в/ч 27185;



Также не будет электричества на улицах Заозёрная, Усадебная и переулке Заозерном с 09:00 до 16:00



В Петропавловске-Камчатском подписано Постановление об окончании отопительного сезона с 11 июня.



«Напомним, что горячее водоснабжение в летний период сохранится в домах и социальных учреждениях, где это возможно технически. Для проведения плановых ремонтных работ запланировано отключение ГВС на две недели в каждом районе города», — говорится в сообщении мэрии.



График подачи горячего водоснабжения размещен на официальном сайте администрации Петропавловска-Камчатского в разделе «Важная информация»:

https://pkgo.ru/important-information/39308/?sphrase_id=644207



График содержит сведения о планируемых отключениях ЦТП, а также всех городских котельных.