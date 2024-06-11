Сенатор от Камчатского края Борис Невзоров выступил в защиту рыбацких регионов и отрасли в рамках расширенного заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

На мероприятии обсуждались сроки и содержание подзаконных нормативных актов к федеральному закону № 384-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов», который, в том числе, предусматривает перезаключение без проведения аукционов с добросовестными пользователями договоров на пользование рыболовными участками.

Обращаясь к присутствовавшим на заседании представителям Министерства сельского хозяйства РФ и Федерального агентства по рыболовству, Борис Невзоров отметил, что предлагаемый размер платы за заключение договора является непосильным и приведёт к банкротству большинства рыбопромышленных предприятий.

В частности, в постановлении о взимании платы планируется единовременно получить за заключение договора с каждого предприятия среднегодовую за последние 4 года сумму выплат за пользование водными биоресурсами, помноженную на 20 – количество лет, предусмотренных договором.

«Рыбаки обратились в ведомственный институт минфина с просьбой сделать расчёты по предложению министерства сельского хозяйства по внесению единовременной 100-процентной среднегодовой платы за продление права пользования рыболовным участком, умноженную на 20 лет. Так вот по тем расчётам, которые они сделали и довели до рыбаков, многие предприятия обанкротятся, они не смогут выкупить право на продление договоров на участки», – подчеркнул Борис Невзоров.

Также сенатор пояснил, что уже при имеющейся закредитованности отрасли обсуждаемое решение о дальнейшем увеличении платы более чем на 100 процентов за пользование рыболовными участками понизит рентабельность промысла и приведёт к банкротству всех мелких и даже средних предприятий.

Кроме того, по информации из различных источников, обсуждается возможность увеличения первоначальной расчётной платы за перезаключение договора на рыболовный участок на 200 и более процентов. При том что налоговая нагрузка на рыбаков за последние 10 лет выросла в 4,5 раза.

Так, на Камчатке предприятие, относящееся к среднему бизнесу и имеющему объём выручки 2 млрд рублей в год, платит ставку за пользование водными биоресурсами примерно в 100 млн рублей в год, все другие платежи и расходы составляют около 1,6–1,7 млрд рублей. Соглашаясь на переоформление договоров пользования рыболовными участками на 20 лет, предприятие должно сразу же внести 100-процентную плату за все эти годы (100 млн рублей, умноженные на 20 лет) в размере 2 млрд рублей. Естественно, что такие финансовые средства у предприятий отсутствуют. Единственным выходом будет решение о взятии кредита в банке. С учётом самой лучшей ставки за кредит 22 % предприятие должно будет выплатить помимо основной суммы кредита проценты в размере 440 млн рублей в год. Даже при такой схеме, по данным НИФИ, сейчас уже 40 % не смогут заплатить, а при повышении платы на 200 процентов и более они уже просто обанкротятся.

Также сенатор обратил внимание, что расчёт средней платы за ВБР по последним 4 годам не будет соответствовать реалиям, поскольку в эти 4 года был пик подхода рыбы.

«Вот сейчас будут сделаны расчёты по самым продуктивным годам, и люди будут вынуждены заплатить огромные суммы. Вы знаете, что через 10 лет, возможно, будут подходы рыбы такие, что даже прибыли у предприятий не будет. К примеру, на Камчатке тоже до 2013 года дохода у предприятий практически не было, уже потом, после 2013 года, он начал потихонечку расти, и только сейчас рыбаки вышли на пиковые показатели по валовой прибыли. Но в дальнейшем подходы лососей, скорее всего, упадут, это закономерно, о чём говорит рыбохозяйственная наука, а предприятия заплатят заранее такие огромные суммы. Они не поймают столько рыбы, чтобы окупить вообще эти затраты», – сказал Борис Невзоров.

Также сенатор подчеркнул, что помимо платы за заключение договора рыбаки должны будут выплачивать средства в рамках соглашения по социально-экономическому развитию региона, которое является обязательным условием сохранения рыболовных участков без проведения аукциона.

Сенаторы считают, что готовящееся постановление правительства о плате за договоры пользования участками должно предусматривать механизмы защиты рыбаков, а не их разорения.

Напомним, ранее рыбацкие регионы при поддержке Совета Федерации и лично его председателя Валентины Матвиенко не допустили выставления на аукцион рыболовных участков по истечении сроков действия договоров. Губернаторы, а также сенаторы прибрежных субъектов неоднократно выступали с заявлениями, что это приведёт к разорению рыбной отрасли. Ведь только на Камчатке добросовестные рыбаки уже вложили в развитие береговой переработки, строительство флота и создание рабочих мест свыше 100 млрд рублей. И это заёмные средства, которые предприятия до сих пор отдают.

В результате совместных усилий был принят закон, по которому добросовестные рыбаки могут продлить свои договоры без аукциона при условии соглашения о существенной помощи в социально-экономическом развитии своих регионов. Закон вступает в силу 1 сентября 2024 года.

На сегодняшний день для выполнения 384 федерального закона предусматривается выпуск десяти нормативно-правовых актов, шесть из них уже приняты. Четыре самых важных находятся ещё в разработке и в существующей редакции не устраивают рыбаков и прибрежные субъекты РФ.