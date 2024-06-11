РосКвиз, посвященный Дню России, играли в городской библиотеке имени Санеева В Петропавловске-Камчатском

В преддверии государственного праздника – Дня России, депутат Законодательного Собрания Камчатского края Владимир Агеев организовал проведение очередной интеллектуальной игры РосКвиз.



«У России тысячелетняя история, и очень важно знать все её периоды. Нельзя вырвать ни одну исторический страницу. В любое время были великие достижения – и в Киевской Руси, и в Московском царстве, и в Российской империи, и в Советском Союзе, и сейчас в Российской Федерации. И очень хорошо, что в этой игре принимают участие разные поколения», — сказал Владимир Агеев.



Вопросы были по истории, культуре, географии, и этнографии России с древности и до наших времен . Несмотря на то, что РосКвиз – это всего лишь игра, борьба развернулась нешуточная. До последнего раунда лидировала команда старшего поколения, и только в заключительном периоде вперед вышла молодежная команда. После дополнительного раунда определились призеры.



«В итоге четвертое место досталось команде КРОМО «Гордость» – «Русские медвежата», третье место заняла команда старшего поколения «Скандинавушки Камчатки». Второе место в упорной борьбе досталось ещё одной команде старшего поколения «Северяне». Победителем стала команда «Морские котики» курсантов колледжа Камчатского государственного технического университета», — рассказали организаторы.



Все игроки по традиции получили дипломы участников и Конституцию России от избирательной комиссии Камчатского края. Команды наградили книгами от Законодательного Собрания и тортами от регионального отделения «Единой России».



Следующая игра РосКвиз будет посвящена Дню Камчатского края, рассказал Владимир Агеев.