Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. Град Петра и Павла
  5. РосКвиз, посвященный Дню России, играли в городской библиотеке имени Санеева В Петропавловске-Камчатском

РосКвиз, посвященный Дню России, играли в городской библиотеке имени Санеева В Петропавловске-Камчатском

13:10
43
РосКвиз, посвященный Дню России, играли в городской библиотеке имени Санеева В Петропавловске-Камчатском

В преддверии государственного праздника – Дня России, депутат Законодательного Собрания Камчатского края Владимир Агеев организовал проведение очередной интеллектуальной игры РосКвиз.

«У России тысячелетняя история, и очень важно знать все её периоды. Нельзя вырвать ни одну исторический страницу. В любое время были великие достижения – и в Киевской Руси, и в Московском царстве, и в Российской империи, и в Советском Союзе, и сейчас в Российской Федерации. И очень хорошо, что в этой игре принимают участие разные поколения», — сказал Владимир Агеев.

Вопросы были по истории, культуре, географии, и этнографии России с древности и до наших времен . Несмотря на то, что РосКвиз – это всего лишь игра, борьба развернулась нешуточная. До последнего раунда лидировала команда старшего поколения, и только в заключительном периоде вперед вышла молодежная команда. После дополнительного раунда определились призеры.

«В итоге четвертое место досталось команде КРОМО «Гордость» – «Русские медвежата», третье место заняла команда старшего поколения «Скандинавушки Камчатки». Второе место в упорной борьбе досталось ещё одной команде старшего поколения «Северяне». Победителем стала команда «Морские котики» курсантов колледжа Камчатского государственного технического университета», — рассказали организаторы.

Все игроки по традиции получили дипломы участников и Конституцию России от избирательной комиссии Камчатского края. Команды наградили книгами от Законодательного Собрания и тортами от регионального отделения «Единой России».

Следующая игра РосКвиз будет посвящена Дню Камчатского края, рассказал Владимир Агеев.

РосКвиз, посвященный Дню России, играли в городской библиотеке имени Санеева В Петропавловске-Камчатском 0РосКвиз, посвященный Дню России, играли в городской библиотеке имени Санеева В Петропавловске-Камчатском 1РосКвиз, посвященный Дню России, играли в городской библиотеке имени Санеева В Петропавловске-Камчатском 2РосКвиз, посвященный Дню России, играли в городской библиотеке имени Санеева В Петропавловске-Камчатском 3РосКвиз, посвященный Дню России, играли в городской библиотеке имени Санеева В Петропавловске-Камчатском 4

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Новые автобусы выходят на маршруты Петропавловска-Камчатского
Первые соревнования по борьбе корэш провели в Петропавловске-Камчатском
Новый видеокомплекс фиксирует нарушения на дорогах Петропавловска-Камчатского
Киностудия «Блик» представит в Петропавловске-Камчатском свой новый фильм
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.