Почему люди пьют алкоголь? — результаты исследований медиков

Алкоголизм состоит из двух видов зависимости – физической и психологической. Избавиться от этой болезни самостоятельно очень сложно.



Основные предрасполагающие факторы:



- Скука и неудовлетворенность своей жизнью. В современном мире у людей появилось больше свободного времени. Они не знают, себя занять и в какой-то момент решают расслабиться. Алкоголь – это самый простой способ получить желаемую эйфорию.



- Физиологические особенности. После употребления спиртного, организм начинает вырабатывать дофамин, который часто называют «гормон радости». Человек это ощущает – появляется уверенность в себе, улучшается настроение.



- Генетическая предрасположенность. При изучении психологии алкоголиков, ученые обнаружили, что очень часто это люди из пьющих семей. Если оба родителя употребляют, то у ребенка формируется позитивное отношение к этанолу. Также, если будущая мама пьет спиртные напитки во время беременности, тяга к алкоголю у ребенка будет на генетическом уровне.



- Негативные социальные факторы. Реклама спиртных напитков, доступность алкоголя в магазинах, пьющее окружение – все это создает условия для пьянства.



«Частый прием больших доз алкоголя оказывает пагубное воздействие на психику и состояние центральной нервной системы. Люди, которые находятся во власти спиртного, становятся похожими друг на друга: они практически всегда отрицают свою зависимость, ведут себя эгоистично по отношению к окружающим, склонны к противоречивому поведению и долгое время могут находится в апатичном состоянии», — отметили специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.



Алкоголизм состоит из двух видов зависимости – физической и психологической. Избавиться от этой болезни самостоятельно очень сложно. Лучшим способом избавиться от алкогольной зависимости является обращение к врачу-наркологу и психологу. Тогда удастся выздороветь намного быстрее.