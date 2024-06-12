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  5. День России отметили на Камчатке многонационально, с митингом, концертом и детскими забавами

День России отметили на Камчатке многонационально, с митингом, концертом и детскими забавами

16:40
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День России отметили на Камчатке многонационально, с митингом, концертом и детскими забавами

Камчатка встретила день России День России пасмурной погодой, которая не помешала провести запланированные мероприятия с официальной частью, концертом и работой тематических площадок — многонациональной от общественной организации «Содружество» с традиционными предметами быта, демонстрацией национальной одежды, игровой для детей и взрослых и концертной, для всех гостей. Желающих подкрепится также не оставили голодными и без горячего чая — работала торговая ярмарка с угощениями а также сувенирной продукцией на память.

Все это увидел наш фотокорреспондент Виктор Гуменюк. Смотрите его репортаж о праздновании Дня России в Петропавловске-Камчатском: https://kamtoday.ru/photos/den-rossii-otmetili-na-kamchatke-mnogonatsionalno-s-mitingom-kontsertom-i-detskimi-zabavami/

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается государственный праздник — День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

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