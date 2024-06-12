Национальный обрядовый праздник КМНС Камчатки провели по корякским и ительменским традициям

В Петропавловске-Камчатском отметили обрядовый праздник КМНС по корякским и ительменским традициям — благодарение Духа воды и заманивание рыбы в реки и моря.



«Для жителей и гостей региона организованы конкурсы по разделке рыбы и национальным танцам, мастер-классы по созданию сувениров в этническом стиле. Кроме того, для них представлена выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Всех гостей угощают вкусными национальными блюдами и ароматным чаем», — сообщили в министерстве культуры Камчатского края.



Праздник учит гармоничному взаимоотношению с окружающей средой, рациональному ведению традиционной хозяйственной деятельности северян, связанной с рыболовством.



Напомним, что коренные народы Камчатки проводят праздник благодарения Духа воды и заманивания рыб в реки и моря с давних времён. Официально этот обряд внесён в реестр краевых праздников.