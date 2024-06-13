Условных террористов успешно обезвредили на Камчатке в ходе городских учений

Учение по пресечению условного террористического акта состоялись в Петропавловск-Камчатском городском округе.

«По легенде учения, сотрудники УФСБ и УМВД России по Камчатскому краю в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили группу злоумышленников, которая намеревалась совершить теракт на территории региона. При задержании преступники, укрывавшиеся в частном доме в микрорайоне Заозерный, на предложение сдаться ответили отказом и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов», — сказано в сообщении.

По легенде организаторов был введен режим контртеррористической операции. В ходе штурма спецподразделения УФСБ, УФСИН России по Камчатскому краю и ПУ ФСБ России по восточному арктическому району обезвредили террористов.

Также в учении принимали участие представители УМВД, ГУ МЧС России по Камчатскому краю, Управления Росгвардии по Камчатскому краю, войск и сил на северо-востоке России, ЦССИ ФСО России в Камчатском крае и Правительства Камчатского края.