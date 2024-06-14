10 июня завершилось размещение предложений о целевом обучении на интернет-портале «Работа России». Работодатели Камчатки готовы заключить 637 договоров.

Учитывая, что в этом году школы окончили около полутора тысяч юных камчатцев, шансов попасть в программу целевого обучения предостаточно. Это дает много замечательных возможностей. А именно – не просто поступить в вуз либо среднее профессиональное учебное заведение, но и иметь гарантии дополнительной социальной поддержки во время учебы, а также по ее окончании получить востребованную работу. Участником договора о целевом обучении может стать не только вчерашний выпускник школы, но и студент любого из курсов.

Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Наталья Ниценко и заместитель председателя Правительства Камчатского края Виктория Сивак подробно рассказали, как стать участниками данной программы и что это дает.

От летчика до актера

Крупные камчатские заказчики целевого обучения – региональные министерства здравоохранения, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, управление судебного департамента, АО «Океанрыбфлот», ООО «Витязь-Аэро», спортивные школы. В числе заказчиков активно выступили муниципалитеты, которые в большинстве своем разместили заявки на педагогические кадры.

«В числе востребованных специальностей фигурируют эксплуатация судовых энергетических установок, технологические машины и оборудование, ветеринария, дефектологическое образование, актерское искусство, землеустройство и кадастры, информатика и вычислительная техника, эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения, судовождение и еще множество направлений подготовки», – сообщила Наталья Ниценко.

«Разброс – от актеров до летчиков, то есть совершенно разные интересы учтены, выбор колоссальный. Вы можете выбрать любые интересующие специальности, работодателя, место будущего трудоустройства. Практически во всех отраслях у нас востребованы кадры, и мы ждем ребят, когда они отучатся, вернутся к нам и займут вакантные места», – отметила Виктория Сивак.

Координирует целевое обучение на Камчатке региональное министерство труда и развития кадрового потенциала. Оно же выступило и самым крупным заказчиком целевого обучения для работодателей Камчатского края – готово заключить 157 договоров.

«Министерство труда учит не для себя, а выступает заказчиком для государственных учреждений, государственных предприятий и организаций с госучастием. Эти учреждения обращаются к нам для того, чтобы в их интересах мы выступили заказчиками», – пояснила министр труда и развития кадрового потенциала Камчатки.

В числе таких организаций – Камчатское авиапредприятие, ПАО «Камчатскэнерго», Камчатский информационно-технологический центр, Камчатский центр информатизации и оценки качества образования, лесничества, Камчатский театр кукол, Камчатский театр драмы и комедии, большой спектр госучреждений.

«Зайдя в соответствующий раздел портала «Работа России», выпускники в качестве заказчика увидят минтруда, но далее, зайдя в карточку трудоустройства, они увидят непосредственное учреждение, – уточнила Наталья Ниценко. – То есть перечень работодателей гораздо шире, чем перечень заказчиков, и ребята могут всё это увидеть на портале».

Важно, что целевое обучение направлено на специалистов не только с высшим, но и со средним специальным образованием.

«Это образование очень востребовано, а по оценкам самих жителей Камчатского края качество специалистов, выпускаемых нашими профессиональными образовательными организациями, стало существенно выше, чем в предыдущие годы. Профессии, которые сейчас получают ребята в наших профорганизациях, позволяют зарабатывать хорошие средства, потому что они действительно востребованы у работодателей Камчатки», – сказала Виктория Сивак.

«Работа России» – как не потеряться

Для того, чтобы ознакомиться с предложениями по целевому обучению, необходимо зайти на портал «Работа России», нажать на баннер «Целевое обучение», на рамочку «Поиск предложений» и кнопку «Все фильтры». В «Фильтрах» можно осуществлять выбор по разным параметрам – по направлению подготовки, по учебному заведению, по заказчику, по работодателю. Можно также выбрать профиль и уровень образовательной программы (бакалавриат, магистратура, ординатура и т. д.).

Если будущий студент по окончании вуза планирует работать на Камчатке, нужно войти во вкладку «Регион трудоустройства» и выбрать Камчатский край. Здесь мы увидим 438 предложений, внутри каждого из которых может быть несколько договоров, а их в итоге – 637.

Во вкладке «Образование» предлагается выбор учебных учреждений, программы и направления подготовки; во вкладке «Трудовая деятельность» – место будущей работы, вид экономической деятельности и информация об обязательном сроке отработки по договору. Здесь же можно узнать о гарантированных мерах поддержки в период обучения и требованиях уже в период работы.

Еще одна очень важная вкладка – «Контакты». В ней – фамилии людей, которые проконсультируют по всем возникающим вопросам и контактные номера телефонов.

Нажав на кнопку «Подать заявку», мы попадаем на портал госуслуг, где видим, что подавать заявки на целевое обучение нужно с 20 июня.

Как заключать договор

20 июня – срок начала подачи заявлений. А успеть подать нужно не позднее дня завершения приема документов, который устанавливают образовательные учреждения.

«Ребята, конечно, уже выбрали, куда они будут поступать, и мы предлагаем всем внимательно посмотреть на сайтах учебных заведений конкретные сроки подачи документов, – предупредила Виктория Сивак. – Договор о целевом обучении стороны смогут подписывать после зачисления в образовательное учреждение. То есть, сначала – приказ о зачислении, потом – подписание договора. Договор должен быть подписан не позднее 1 сентября, то есть до начала учебного года».

Договор о целевом обучении подписывается в электронном виде, непосредственно на портале «Работа России». Заказчик, образовательная организация и работодатель подписывают договор своими электронными подписями. А студенты, поступившие по целевому обучению, – посредством мобильного приложения «Госключ».

«Ребятам заранее стоит проверить свою регистрацию на портале госуслуг, наличие госключа, если нужно, скачать приложение и изучить, как оно работает. Если период действия госключа заканчивается, нужно обратиться в МФЦ для продления. Если остаются вопросы, обращайтесь к нам, мы обязательно поможем скачать и покажем, как этим пользоваться», – заверила Наталья Ниценко.

Конкуренция высока

Новый порядок целевого обучения дает возможность планировать трудоустройство не только на Камчатке, но и в любом регионе России. Юные соотечественники из других регионов тоже могут заключать договоры с камчатскими заказчиками и работодателями.

«Мы, конечно, рекомендуем выбирать Камчатский край и знакомиться с предложениями наших работодателей. С другой стороны, мы стремимся, чтобы к нам ехала молодежь из других регионов», – отметила Виктория Сивак.

Как рассказала Наталья Ниценко, интерес жителей России к работе на Камчатке велик.

«С прошлого года ребята писали нам, что некоторые направления подготовки их очень интересуют. Спрашивали, можно ли через нас получить возможность целевого обучения. В этом году мы получаем большой поток таких обращений. Ребята волнуются, не исчезнет ли то или иное предложение, которым они очень заинтересовались. Например, большой популярностью пользуется направление эксплуатации воздушных судов, организации воздушного движения», – сказала министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края.

«Это значит, что конкуренция усиливается, нужно прямо сейчас внимательно знакомиться с предложениями заказчиков и работодателей Камчатки и не опаздывать с подачей заявок», – считает Виктория Сивак.

Сколько нужно отработать

Целевое обучение предполагает главное условие – срок работы у конкретного работодателя после получения диплома. Какой этот срок?

«По предыдущему законодательству срок отработки был 3 года. Сегодня этот срок определен так: не менее трех, но не более пяти лет. Требовать отработать больше работодатель не имеет права», – отметила Наталья Ниценко.

«Мы уверены, что работодатель будет стремиться закрепить у себя сотрудника, на обучение которого он затратил средства, будет предоставлять поддержку молодому работнику. К тому же есть различные программы ипотечного кредитования молодежи. Кто-то женится, выйдет замуж за жителя Камчатки. Мы уверены, что система целевого обучения позволит нам закрыть важные вопросы обеспечения кадрами отраслей экономики Камчатского края», – считает Виктория Сивак.

Как поддержат целевика

Должен ли работодатель предоставлять целевику поддержку еще в период его обучения?

«Заказчик целевого обучения обязан предоставлять учащемуся поддержку. Это происходит и сейчас. Всем ребятам, которые уже обучаются в рамках данной программы, средства на эту поддержку перечисляет непосредственно наше министерство. Такой же принцип заложен и в новом законе. Что касается размера, то какую стипендию студент получает в образовательном учреждении, такую же сумму обязан ему платить и заказчик. Он может платить и больше, но не ниже, чем академическая стипендия», – пояснила Наталья Ниценко.

При этом все действующие меры поддержки студентов от Камчатского края сохраняются, в том числе проезд на практику и обратно один раз в год.

«Для наших ребят, которые обучаются в другом регионе, это будет, по сути, проезд к месту жительства, потому что, приехав сюда на практику, они окажутся дома. А для ребят-целевиков из других регионов это будет оплата проезда на практику. То есть оплачивается только проезд на Камчатку и обратно, к месту учебы», – пояснила Наталья Ниценко.

«Такая серьезная взаимная ответственность»

Что, если стороны не соблюли условия договора на целевое обучение? Предыдущий закон содержал достаточно жесткие меры ответственности. Как выяснилось, они сохраняются.

«Иначе и быть не может, потому что целевое обучение – это бесплатное для самого учащегося обучение, плюс меры поддержки от заказчика, – говорит Наталья Ниценко. – Если гражданин не завершит обучение или не отработает установленный срок, он будет обязан выплатить штраф в размере затрат на обучение, а также вернуть поддержку, которую ему оказывал заказчик. Если работодатель не примет целевика на работу, тоже понесет ответственность – выплатит выпускнику образовательного учреждения заработную плату за три месяца, а что еще более существенно – возместит федеральному бюджету расходы на обучение. Такая серьезная взаимная ответственность».

Сергей СЕМЕНОВ

P.S. 18 июня в 16.00 во Дворце молодежи в Петропавловске-Камчатском пройдет мероприятие по теме целевого обучения. Виктория Сивак и Наталья Ниценко при участии работников региональных министерств донесут всю важную информацию и ответят на вопросы выпускников и родителей. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.