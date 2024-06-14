Работа по благоустройству площадки у Култучного озера начата в рамках подготовки к Экофоруму на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском начались работы по благоустройству территории у Култучного озера. Работы проводятся в рамках подготовки форума «Экосистема. Заповедный край». Парк будет посвящён экологической проблематике только на этот год до разработки проекта благоустройства в соответствии с мастер-планом города.

«Совместно с АНО “Экосистема”, администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа и министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края проводим работу по благоустройству территории бывшей этнодеревни на Озерновской косе. На этой территории будет возведен целый парк, посвященный экологической проблематике, в рамках которого мы установим ряд малых архитектурных форм, которые позволят жителям и гостям Камчатского края, погрузиться в экологическую проблематику Камчатки», — рассказал заместитель председателя правительства Камчатского края Павел Ясевич.



В сентябре 2022 года Владимир Путин, побывав с рабочей поездкой на Камчатке, провёл на полуострове совещание по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского, на котором губернатор Владимир Солодов представил мастер-план развития столицы региона.

Мастер-план — это проект по масштабному благоустройству столицы Камчатки. Центр краевой столицы должен перестать быть производственным и стать главной точкой притяжения горожан и туристов. В основу его благоустройства и реконструкции будут положены принципы отражения природного ландшафта в градостроительстве, отсюда будет идти развитие жилой застройки и здесь будут сосредоточены основные сервисы. Вместе с тем в других районах также будут реализованы проекты комплексной застройки: в микрорайоне Северном, микрорайоне Заречном (в районе аэропорта), на улице Пограничной, на Комсомольской площади, а также на месте действующей краевой больницы после её перебазирования на новое место. Большую роль в развитии краевой столицы играет также строительство объездной дороги ТЭЦ 1 — ТЭЦ 2.