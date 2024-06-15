Воспитанники пришкольных лагерей изучают ПДД в «Автогородке» в Петропавловске-Камчатском

Занятия для детей из летних пришкольных лагерей Петропавловска-Камчатского проводят на площадке, имитирующей дорожную обстановку. «Автогородок», находится на базе краевого Центра детского технического творчества.

Здесь отрабатывают навыки безопасного дорожного движения в качестве пешеходов, а также велосипедистов, закрепляют уже известные им правила.



«Воспитанники нашего пришкольного лагеря в течении недели посещают это любопытное для местечко. Получая практический опыт в управлении на модели городской дороги с реальными светофорами и знаками, дети учатся соблюдать правила дорожного движения, развивают ответственность и осознание окружающей обстановки», – рассказали в средней школе № 42.