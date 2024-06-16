Новая база отдыха появится в Зеленовских озерках на Камчатке благодаря новому резиденту ТОР

Новый резидент ТОР «Камчатка», компания «Перекресток», займется строительством базы отдыха. Туристский объект займет земельный участок площадью почти 12 гектаров на территории рекреационного комплекса «Зеленовские озерки»в Елизовском районе.Объем инвестиций в проект, который будет введен в работу по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в 2028 году, составит более 1млрд рублей.



«Камчатка удивляет своей природой и красотой, она давно входит в число популярных мест отдыха, люди готовы сюда приезжать, наш проект ориентирован как на туристов, так и жителей полуострова. Мы хотим предложить каждому комфортные условия для релакса и активных развлечений и запустить объект гостеприимства в эксплуатацию. В этом нам поможет статус резидента и льготы, которые нам предоставлены, – по налогам и страховым платежам, налогу на добавленную стоимость и на прибыль, льготные ставки арендной платы за пользование имуществом и платы за земельные участки», — поделился генеральный директор ООО «Перекресток» Геннадий Мацнев.



База отдыха будет включать 59 гостевых домов с мини-бассейнами с термальной водой и гостиницу на 50 номеров на уровне «4 звезды». Проектом также предусмотрены ресторан с летней террасой на 100 посадочных мест и бар, аква-зона, площадки для размещения арт-объектов, детская площадка и парковка.



Благодаря статусу резидента ТОР «Камчатка» к месту строительства нового туристского проекта будет подведена инженерная инфраструктура – объектыэлектро- и газоснабжения, а также сети для снабжения водой из термальных источников.



«Наш край входит в тройку дальневосточных регионов – лидеров по развитию внутреннего туризма. В прошлом году на полуострове побывали более 360 тысяч человек, в том числе благодаря тем проектам, которые реализуют наши инвесторы. Меры господдержки в рамках преференциальных режимов – территории опережающего развития и Свободного порта – на Камчатке помогают развиватьиндустрию гостеприимства. Сегодня в сфере туризма резиденты ТОР и СПВ реализуют66 проектов. Появляются новые туристские маршруты, увеличивается номерной фонд – строятся базы отдыха и глэмпинги, создаются целые кластеры. Все для того, чтобы жители и гости Камчатки могли отдыхать, получать незабываемые впечатления и восстанавливать здоровье», — отметил директор КРДВ Камчатка Сергей Москалев.



По данным КРДВ, в Камчатском крае резиденты ТОР и СПВ реализуют 280 проектов, из них79 уже успешно запустили новые предприятия и инфраструктурные объекты. Бизнес фактически вложил в экономику региона 88,3 млрд рублей и создал рабочие места для более 10 тыс. жителей региона.