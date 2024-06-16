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Смерть мужчины и женщины в протоке Озерной на контроле у камчатской прокуратуры. Произошло ДТП

13:55
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Смерть мужчины и женщины в протоке Озерной на контроле у камчатской прокуратуры. Произошло ДТП

Накануне вечером,около 23 часов, водитель автомобиля Тойота Камри превысил скорость, не справился с управлением и съехал с пирса в протоку Озерная.

«В результате происшествия погибли 26 - летний мужчина и 36-летняя женщина.В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.Принятие итогового решения поставлено на контроль в районной прокуратуре», — говорится в сообщении.

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