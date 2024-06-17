Научно-практическая смена работает в камчатском ДОЛ имени Гагарина

Детский оздоровительный лагерь имени Юрия Гагарина на Камчатке активно реализует программу научных каникул. На второй неделе профильной летней смены школьники разделились на пять команд, каждая из которых сосредоточена на своем направлении.

«Шестьдесят школьников – воспитанники "Кванториума" и активисты Движения Первых, объединились, чтобы создать инновационный проект для мониторинга климатических и биологических процессов Камчатки», — рассказали в министерстве образования Камчатки.

Каждое бюро получило уникальное направление работы: Экологический мониторинг и анализ данных; Разработка мобильных станций; Связь и телеметрия; Вычислительные системы; 3D-моделирование и визуализация.

«Ребята активно работают над своими проектами, создавая единую систему для сбора и анализа данных об окружающей среде», — прокомментировали суть научной смены в ДОЛ имени Гагарина.