Девятнадцать тысяч школьников Камчатки узнали о полезных привычках и опасности вредных

В конце учебного года в Петропавловске-Камчатском для школьников провели множество мероприятий о пользе здорового образа жизни и борьбе с вредными привычками. Кроме того, сейчас беседы и интерактивные занятия на тему здорового образа жизни, профилактики вредных привычек проводят в пришкольных лагерях Петропавловска-Камчатского.

В этом году больше 3 200 ребят будет охвачено летней оздоровительной кампанией в городских лагерях дневного пребывания детей.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ПКГО подвела итоги — всего в мероприятиях акции «Мы за здоровый образ жизни», приняли участие 18 549 школьников и 2 413 родителей. В качестве лекторов и экспертов были приглашены 183 представителя УВД и учреждений системы профилактики и проведено 306 мероприятий.

«Работа по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с продажей несовершеннолетним алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, а также по профилактике употребления подростками наркотических средств и психотропных веществ будет продолжена», — отметили в комиссии.